Facebook İslam karşıtı grubun sayfasını kaldırdı

Facebook, aşırı sağcı İngiliz grubu Britain First'ün ve onun liderlerinin sayfasını kaldırdı.

Sosyal medya sitesi, grubun tekrar eden bir şekilde kurallarını ihlâl ettiğini duyurdu.

Bu ay başında, Britain First'ün başkanı Paul Golding ve başkan yardımcısı Jayda Fransen, nefret suçu işledikleri gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Grubun Facebook sayfasını 2 milyondan fazla kişi beğenmişti.

Facebook, site kurallarını ihlâl ettiklerine ilişkin son uyarıyı da dikkate almayınca Britain First grubunun sayfasının kaldırıldığını açıkladı.

Grubun yeni bir sayfa kurmasına da müsaade edilmeyecek.

Facebook'un sayfadaki video ve fotoğrafları Müslümanlara karşı nefret uyandırıcı bulduğu anlaşılıyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avam Kamarası'na yaptığı açıklamada, bu kararı memnuniyetle karşıladığını ve diğer teknoloji firmalarının benzer kararlar almasını umduğunu söyledi.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan da açıklama yayımlayarak, Britain First'ü "nefret dolu" bir grup olarak tanımladı ve kararı memnuniyetle karşıladığını duyurdu.