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Facebook İslam karşıtı grubun sayfasını kaldırdı

14.03.2018 21:02 | Son Güncelleme

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, aşırı sağcı İngiliz Britain First grubunun ve onun liderlerinin sayfasını kaldırdı. Grubun Facebook sayfasını 2 milyondan fazla kişi beğenmişti.

Facebook İslam karşıtı grubun sayfasını kaldırdı

Facebook, aşırı sağcı İngiliz grubu Britain First'ün ve onun liderlerinin sayfasını kaldırdı.

Sosyal medya sitesi, grubun tekrar eden bir şekilde kurallarını ihlâl ettiğini duyurdu.

Bu ay başında, Britain First'ün başkanı Paul Golding ve başkan yardımcısı Jayda Fransen, nefret suçu işledikleri gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Grubun Facebook sayfasını 2 milyondan fazla kişi beğenmişti.

Facebook, site kurallarını ihlâl ettiklerine ilişkin son uyarıyı da dikkate almayınca Britain First grubunun sayfasının kaldırıldığını açıkladı.

Grubun yeni bir sayfa kurmasına da müsaade edilmeyecek.

Facebook'un sayfadaki video ve fotoğrafları Müslümanlara karşı nefret uyandırıcı bulduğu anlaşılıyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avam Kamarası'na yaptığı açıklamada, bu kararı memnuniyetle karşıladığını ve diğer teknoloji firmalarının benzer kararlar almasını umduğunu söyledi.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan da açıklama yayımlayarak, Britain First'ü "nefret dolu" bir grup olarak tanımladı ve kararı memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Sayfada, 'İslamofobik ve Gururlu' başlığı altında grup liderlerinin bir fotoğrafı, Müslüman göçmenleri hayvanlara benzeten bir fotoğraf altyazısı ve Müslümanlara karşı nefret içerikli yorumlara yol açan videolar olduğu belirtiliyor.

Facebook bir blog yazısında her türlü fikre açık olduğunu ancak siyasi görüşlerin nefret içermeden ifade edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Sosyal medya şirketi, insanların ırk, din, cinsiyet ve diğer özelliklerine ilişkin nefret söylemlerini siteden kaldırdıklarını söylüyor.

Twitter da Aralık ayında istismara karşı yeni kurallar getirmesinin ardından Paul Golding ve Jayda Fransen'in hesaplarını askıya almıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise bir önceki ay Fransen'in İslam karşıtı videolarını retweet etmişti.

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