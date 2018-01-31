Facebook kripto para reklamı almayacak

İstnbul, 31 Ocak (DHA) – Facebook kripto para birimleri ve kripto pra ürünü reklamlarını kabul etmeyeceğini duyurdu.

Facebook tarafından yapılan açıklamada, yeni teknolojileri desteklediğini ancak bazı firmaların ürünlerinin reklamını yaparken iyi niyetli davranmadığını belirterek artık kripto para birimleri reklamlarının kabul edilmeyeceği duyuruldu.

Açıklamada, her kripto para reklamını filtrelenemeyeceğini bu sebeple kullanıcıların gördükleri reklamları şikayet etmelerinin önemli olduğu belirtildi.

Facebook Business Ürün Müdürü Rob Leathern, kripto para piyasasındaki firmaların iyi niyet sınırlarını aşan reklamlarına işaret ederek, "Kullanıcılarımızın, Facebook reklamlarını hile ya da kandırılma korkusu olmadan yeni ürün ve teknolojilere ulaşabilmelerini istiyoruz” dedi.