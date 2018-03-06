Facebook kullanıcılara sordu: Erkeklerin çocuklardan cinsel içerikli fotoğraf istemesine izin verelim mi?

Facebook'un yaptığı bir ankette kullanıcılarına "Yetişkin erkeklerin 14 yaşındaki bir kızdan cinsel içerikli fotoğraflar istemesine izin vermeli miyiz?" sorusunu sorması büyük tepki çekti.

Facebook, ankette bu sorunun yer almasının "hata olduğunu" açıkladı ve özür diledi.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, sosyal paylaşım sitesi Pazar günü yaptığı bir ankette kullanıcılarına şirketin çocuklardan cinsel içerikli fotoğraf isteyen yetişkinlere yönelik nasıl bir tutum alması gerektiğini sordu.

Soruda, "Facebook'un politikalarını belirleyebildiğiniz ideal dünyada, şu durumu nasıl ele alırdınız? Yetişkin bir erkek mesajlar kısmından 14 yaşındaki bir kızdan cinsel içerikli fotoğraflar istiyor" ifadeleri yer alıyor.

Yanıtlar arasında "Bu içeriğe Facebook'ta izin verilmemeli ve bunu hiç kimse görmemeli" ile "Bu içeriklere Facebook'ta izin verilmeli ve görmemin bir sakıncası yok" seçenekleri de var.

Bunu takibeden soruda ise, "Facebook'ta yetişkin bir erkeğin bu tür fotoğraflar isteyip isteyemeyeceğine kim karar vermeli?" sorusu yöneltiliyor.