Zuckerberg: Hata yaptım, özür dilerim, yaşananlardan ben sorumluyum



Facebook'un kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Mark Zuckerberg, kullanıcı bilgilerinin izinsiz paylaşılmasıyla ilgili ABD Kongresi'nde ifade veriyor.

Zuckerberg, senatörlerin karşısındaki konuşmasına özür dileyerek başladı ve "Bu araçların zarar verme amaçlı da kullanılabilmesine engel olmak için yeterince çaba göstermediğimiz açık. Bu yalan haber, seçimlere dış müdahale, nefret söylemi ve program geliştiricileri ile veri gizliliği için de geçerli" dedi.

Zuckerberg, sosyal medya platformunun sorumluluklarını yeterince yerine getiremediğini ifade edip "Bu çok bir hataydı, benim hatamdı özür dilerim. Facebook'u ben başlattım ben işlettim ve burada olanlardan ben sorumluyum" diye konuştu.

Facebook kurucusu, Cambridge Analytica ile yaşananların ayrıntılarını incelediklerini ve kullanıcıları veri paylaşımı konusunda uyardıklarını söyledi.

Zuckerberg Kongre'de ifade verirken Cambridge Analytica da Twitter hesaplarından açıklama yaptı.

Şirket, "Yalan haberleri ve temelsiz iddiaları gerçekmiş gibi veren haber kanallarına mektup gönderilmesi için avukatlarımızı görevlendirdik" dedi.

Kongre'de senatörlerin sorularını yanıtlayan Zuckerberg, kullanıcı verilerini toplayan uygulamayı kaldırdıklarını ve hem uygulamadan hem de Cambridge Analytica'dan verileri silmeleri talebinde bulunduklarını yineledi.

Facebook kurucusu, "Bize sildiklerini söylediler. Onlara inanmak açıkça bir hataydı, bunu takip etmeliydik ve denetlemeliydik. Bu hatayı bir daha yapmayacağız" dedi.