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Facebook Patronundan İlk Açıklama: ‘Hatalar Yaptık’

22.03.2018 00:08 | Son Güncelleme

Mark Zuckerberg, Facebook’un hatalar yaptığını kabul etti ve şirketin değişikliklere giderek, üçüncü parti tarafından yapılan uygulamalara karşı daha sıkı tedbirler getirileceğini kaydetti

Facebook Patronundan İlk Açıklama: ‘Hatalar Yaptık’

50 milyon kullanıcısının bilgilerinin Cambridge Analytics tarafından usulsüz kullanımı sonrası sessizliğini koruyan Facebook’un patronu Mark Zuckerberg yazılı açıklama yaptı. Zuckerberg, Facebook’un hatalar yaptığını kabul etti ve şirketin değişikliklere giderek, üçüncü parti tarafından yapılan uygulamalara karşı daha sıkı tedbirler getirileceğini kaydetti.

Mark Zuckerberg, Facebook sayfasından yayınladığı yazılı açıklamasında, Cambridge Analytica skandalıyla ilgili attıkları ve atacakları adımları anlattı.

“Verilerinizi koruma sorumluluğumuz var. Bunu yapamıyorsak size hizmet vermeyi hak etmiyoruz” ifadelerini kullanan Zuckerberg, yaşananların tekrarlanmaması için atılması gereken adımların en önemlilerin yıllar önce atıldığını; ancak hatalar da yaptıklarını ve daha bunlara karşı yapılması gerekenler olduğunu yazdı.

Zuckerberg, Cambridge Analytics’e Facebook verilerini sağlayan İngiliz akademisyen Aleksandr Kogan’la yaptıkları işbirliğini anlattığı bir tarih cetveli de paylaştı.

Kogan’ın uygulamasıyla yaptığı kişilik testinin 2013 yılına ait olduğunu yazan Zuckerberg, 2014’te Facebook’un ciddi değişikliklere gittiğini savundu. Veri uygulamalarının, Kogan’ınkinde olduğu gibi, kullanıcıların arkadaşlarına erişimini engelleyen Facebook’un uygulama sahiplerine de, kişilerden hassas veriler talep etmeden önce izin alması gerektiğinin de altı çizildi.

2015’te Kogan’ın Cambridge Analytica ile Facebook verilerini paylaştığını öğrendiklerini yazan Zuckerberg, o dönemde uygulamayı yasakladıklarını ve hem akademisyen hem de şirketten usulsüz elde ettikleri verileri resmi olarak sildiklerini belgelemelerini istedi.

“Bize bu belgeleri sağladılar” diyen Zuckerberg, geçen hafta patlak veren skandalla durumun böyle olmadığını anlayarak Kogan ve Cambridge Analytica’ya tüm hizmetlerini durdurduklarını belirtti. Güvenlerinin kötüye kullanıldığını söyleyen Facebook patronu, kullanıcıları ile aralarında da güven krizi yaşandığını ve bunu tamir etmeleri gerektiğini kaydetti.

Mark Zuckerberg bundan sonra atılacak adımları da şöyle sıraladı:

2014 öncesine ait tüm uygulamalar denetimden geçirilecek. Denetimi kabul etmeyenler yasaklanacak; kullanıcı bilgilerinin başka usulsüz kullanımları tespit edilirse kamuya hemen bilgi verilecek.

Uygulama geliştirenlerin veriye erişimi sınırlandırılacak. Kullanıcı uygulamayı üç ay boyunca kullanmazsa, uygulama sahibinin verilere ulaşımı sona erecek. Kullanıcının bir uygulamaya izin vermesi dışında, gerekirse uygulama sahipleriyle sözleşme imzalanacak.

Gelecek aydan itibaren Facebook kullanıcılarının haber akışı sayfasının en tepesinde hangi uygulamalara izin verdikleri ve nasıl silebilecekleriyle ilgili bir yardım aracı yer alacak.

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