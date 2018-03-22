Facebook Patronundan İlk Açıklama: ‘Hatalar Yaptık’

50 milyon kullanıcısının bilgilerinin Cambridge Analytics tarafından usulsüz kullanımı sonrası sessizliğini koruyan Facebook’un patronu Mark Zuckerberg yazılı açıklama yaptı. Zuckerberg, Facebook’un hatalar yaptığını kabul etti ve şirketin değişikliklere giderek, üçüncü parti tarafından yapılan uygulamalara karşı daha sıkı tedbirler getirileceğini kaydetti.

Mark Zuckerberg, Facebook sayfasından yayınladığı yazılı açıklamasında, Cambridge Analytica skandalıyla ilgili attıkları ve atacakları adımları anlattı.

“Verilerinizi koruma sorumluluğumuz var. Bunu yapamıyorsak size hizmet vermeyi hak etmiyoruz” ifadelerini kullanan Zuckerberg, yaşananların tekrarlanmaması için atılması gereken adımların en önemlilerin yıllar önce atıldığını; ancak hatalar da yaptıklarını ve daha bunlara karşı yapılması gerekenler olduğunu yazdı.

Zuckerberg, Cambridge Analytics’e Facebook verilerini sağlayan İngiliz akademisyen Aleksandr Kogan’la yaptıkları işbirliğini anlattığı bir tarih cetveli de paylaştı.

Kogan’ın uygulamasıyla yaptığı kişilik testinin 2013 yılına ait olduğunu yazan Zuckerberg, 2014’te Facebook’un ciddi değişikliklere gittiğini savundu. Veri uygulamalarının, Kogan’ınkinde olduğu gibi, kullanıcıların arkadaşlarına erişimini engelleyen Facebook’un uygulama sahiplerine de, kişilerden hassas veriler talep etmeden önce izin alması gerektiğinin de altı çizildi.