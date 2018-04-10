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Facebook: ‘Rusya’nın Seçimlere Müdahale İddiaları Sonrasında Gerekli Tedbirleri Alamadık’

10.04.2018 16:07 | Son Güncelleme

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg bugün Amerikan Kongre’sinde katıldığı oturumlarda şirketinin Rusya’nın sosyal medya üzerinden seçimlere müdahale iddiaları sonrasında gerekli tedbirleri almakta geciktiklerini söyledi

Facebook: ‘Rusya’nın Seçimlere Müdahale İddiaları Sonrasında Gerekli Tedbirleri Alamadık’

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg bugün Amerikan Kongre’sinde katıldığı oturumlarda şirketinin veri güvenliği konusunda neler yapmış olması gerektiğini anlattı ve kullanıcı bilgilerin hatalı kullanımlarına neden oldukları için özür diledi.

Zuckerberg, yarın ve Çarşamba günü de Kongre’de katılacağı diğer oturumlarda Facebook kullanıcılarının bilgilerinin 2016 seçimleri için uygunsuz biçimde kullanılmasına ilişkin sorulara yanıt verecek.

Pazartesi günü Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komisyonu’nda ifade veren Facebook’un patronu “Sorumluluklarımızı çok geniş kapsamda değerlendirmedik ve bu büyük bir hataydı. Bu benim kişisel hatamdı ve üzgünüm. Facebook’u ben kurdum ben işletiyorum ve olanlardan ben sorumluyum” dedi.

Zuckerberg her zamanki giyim tarzı olan kapüşonlu bir kıyafet yerine siyah takım elbise ve pembe bir kravatla Kongre binasına geldi. Facebook kurucusu yarın ve Çarşamba günü de ve iki ayrı komisyonun daha karşısına çıkarak soruları yanıtlayacak.

Zuckerberg Senato Ticaret Komisyonu’nun önde gelen Demokrat Partili üyesi Bill Nelson’la yaptığı görüşmeye girerken de çıkarken de gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Bu toplantının ardından da Ticaret Komisyonu’nun Cumhuriyetçi Partili Başkanı Senatör John Thune’tyle görüşmesi bekleniyordu.

Tüm görüşmelerdeki ana gündem konusuysa çoğunluğu Amerika’da bulunan 87 milyon kullanıcının bilgilerinin uygunsuz biçimde Cambridge Analytica adlı şirketle paylaşılmış olunması.

Senatör ve Temsilciler Meclisi üyelerinin özellikle 2016 seçimlerine ilişkin soruları Zuckerberg’e yöneltmeleri bekleniyor.

Şu ana kadar Zuckerberg, “Bu bilgilerin zarar vermek niyetiyle kullanılmasını önlemek adına yeterince çaba sarfetmediğimiz çok net” şeklinde konuştu.

Facebook’un şu an hali hazırda dünya genelinde 2,1 milyar aktif kullanıcısı var. Şirketin Pazartesi günü itibariyle hangi kullanıcıların verilerinin Cambridge Analtica şirketiyle paylaşıldığını açıklamaya başlamayı planlıyor. Şirketin veri güvenliği konusundaki faaliyetleri de şu an Amerika Federal Ticaret Komisyonu tarafından da soruşturuluyor.

Londra merkezli Cambridge Analytica şirketi Başkan Trump’ın 2016 kampanyası sırasında da Facebook’un müşterileri arasında bulunan ve veri kullanımıyla Facebook üyelerini etkileyen bir şirket.

Online bilgi savaşı

Facebook şirketinde veri güvenliği ve taraması alanında 15 bin kişi çalışıyor ve bu sayının 2018 sonu itibariyle 20 bine ulaşması bekleniyor. Buna ilişkin olarak da Zuckerberg, “Kullanıcılarımızı korumak daha yüksek kar elde etmekten çok daha fazla önemli” dedi. Diğer teknoloji şirketleri gibi Facebook da kullanıcı bilgilerinin siyasi kampanyalar için satılmasının önlenmesi benzeri düzenlemelere karşı çıkıyordu ancak gelinen noktada bu düzenlemelere desteğini açıkladı.

Zuckerberg ayrıca şirketinin Rusya’nın sosyal medya üzerinden seçimlere müdahale iddiaları sonrasında gerekli tedbirleri almakta geciktiğini söyledi.

Zuckerberg, Facebook’un yönetim sistemlerinde iyileştirmeler yapma sözü verdi ancak bunun zaman alacağına dikkat çekti. Facebook şirketi Zuckerberg’in senato üyeleri karşısında vereceği ifadelere yardımcı olması için WilmerHale avukatlık şirketinden danışmanlık hizmeti aldıklarını açıkladı.

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