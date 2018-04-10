Facebook: ‘Rusya’nın Seçimlere Müdahale İddiaları Sonrasında Gerekli Tedbirleri Alamadık’

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg bugün Amerikan Kongre’sinde katıldığı oturumlarda şirketinin veri güvenliği konusunda neler yapmış olması gerektiğini anlattı ve kullanıcı bilgilerin hatalı kullanımlarına neden oldukları için özür diledi.

Zuckerberg, yarın ve Çarşamba günü de Kongre’de katılacağı diğer oturumlarda Facebook kullanıcılarının bilgilerinin 2016 seçimleri için uygunsuz biçimde kullanılmasına ilişkin sorulara yanıt verecek.

Pazartesi günü Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komisyonu’nda ifade veren Facebook’un patronu “Sorumluluklarımızı çok geniş kapsamda değerlendirmedik ve bu büyük bir hataydı. Bu benim kişisel hatamdı ve üzgünüm. Facebook’u ben kurdum ben işletiyorum ve olanlardan ben sorumluyum” dedi.

Zuckerberg her zamanki giyim tarzı olan kapüşonlu bir kıyafet yerine siyah takım elbise ve pembe bir kravatla Kongre binasına geldi. Facebook kurucusu yarın ve Çarşamba günü de ve iki ayrı komisyonun daha karşısına çıkarak soruları yanıtlayacak.

Zuckerberg Senato Ticaret Komisyonu’nun önde gelen Demokrat Partili üyesi Bill Nelson’la yaptığı görüşmeye girerken de çıkarken de gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Bu toplantının ardından da Ticaret Komisyonu’nun Cumhuriyetçi Partili Başkanı Senatör John Thune’tyle görüşmesi bekleniyordu.