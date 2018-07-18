Facebook'la ilgili korkunç iddia! Çocuk istismarı videolarını kaldırmıyor

İngiliz Channel 4 televizyonunda yayınlanan belgeselde, Facebook moderatörlerinin ayrıca nefret söylemleri içeren paylaşımları ve reşit olmayan çocuklar tarafından yapılan paylaşımları da göz ardı ettiği görülüyor.

İddialarla ilgili BBC'ye konuşan Facebook sözcüsü ise 'bazı hatalar yapıldığını ve söz konusu görevlilerin yeniden eğitime alındıklarını' söyledi.

Sözcü, "Belgeseli izlemedik ama metnini gördük. Politikalarımıza ters düşen çok şey var, soruşturuyoruz. Şirketteki söz konusu kişileri yeniden eğitime tabi tutuyoruz" dedi ve dünya genelindeki merkezlerde çalışan görevlilerin de benzer bir eğitimden geçirileceğini ifade etti.

Sözcü, Facebook'un şirket dışı kaç merkezle çalıştıkları sorusuna yanıt vermeyi reddetti.

Channel 4'un belgeselinde, kimliğini gizleyen muhabir Facebook'un en büyük merkezi olan Dublin'de içerik moderatörü olarak çalışıyor ve çalışmaları, aldığı eğitimi gizli çekimle kaydediyor.

Dublin'deki CPL Resources adlı şirket, 2010 yılından bu yana Facebook'a dışarıdan çalışan şirketlerden biri.