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Facebook'la ilgili korkunç iddia! Çocuk istismarı videolarını kaldırmıyor

18.07.2018 10:52 | Son Güncelleme

Facebook'un şikâyetlere ve uyarılara rağmen çocukların istismar edildiğini gösteren videoları kaldırmadığı ortaya çıktı.

İngiliz Channel 4 televizyonunda yayınlanan belgeselde, Facebook moderatörlerinin ayrıca nefret söylemleri içeren paylaşımları ve reşit olmayan çocuklar tarafından yapılan paylaşımları da göz ardı ettiği görülüyor.

İddialarla ilgili BBC'ye konuşan Facebook sözcüsü ise 'bazı hatalar yapıldığını ve söz konusu görevlilerin yeniden eğitime alındıklarını' söyledi.

Sözcü, "Belgeseli izlemedik ama metnini gördük. Politikalarımıza ters düşen çok şey var, soruşturuyoruz. Şirketteki söz konusu kişileri yeniden eğitime tabi tutuyoruz" dedi ve dünya genelindeki merkezlerde çalışan görevlilerin de benzer bir eğitimden geçirileceğini ifade etti.

Sözcü, Facebook'un şirket dışı kaç merkezle çalıştıkları sorusuna yanıt vermeyi reddetti.

Channel 4'un belgeselinde, kimliğini gizleyen muhabir Facebook'un en büyük merkezi olan Dublin'de içerik moderatörü olarak çalışıyor ve çalışmaları, aldığı eğitimi gizli çekimle kaydediyor.

Dublin'deki CPL Resources adlı şirket, 2010 yılından bu yana Facebook'a dışarıdan çalışan şirketlerden biri.

Merkezde verilen eğitimde muhabire, çocuğa yumruk atan bir erkeğin videosu gösteriliyor. 2012'den bu yana internette olan bu video, sitedeki 'rahatsız edici içerik' kategorisine giren örneklerden biri.

Ama eğitime katılan moderatörlerden biri muhabire "Çok fazla sansür uygulamaya başlarsan insanlar siteye olan ilgisini kaybeder. Günün sonunda amaç para kazanmak" diyor.

'ŞİKAYETLER DİKKATE ALINMIYOR'

Çocuk istismarına karşı mücadele eden aktivistlerden Nicci Astin, BBC'nin Today adlı radyo programına, 2012'de Facebook'un bu videoyu kaldırması talebinde bulunduğunu ama Facebook'tan ise 'içeriğin hükümlerini ve koşullarını ihlal etmediği' yanıtını aldığını söyledi.

Astin, "Facebook'ta çocuklara şiddet uygulandığını gösteren çok video var" dedi ve Channel 4'un belgeselinde gösterilen videolardan birinin de yıllardır defalarca şikâyet edilmesine rağmen hala kaldırılmadığını ifade etti.

Facebook ise, orijinal videonun kaldırıldığını ama daha sonra yeniden düzenlenip yeniden paylaşıldığını söylüyor.

Belgeselde ayrıca, kimliğini gizleyen muhabire, Facebook'ta, kimlikleri açıkça görülen iki genç kızın kavga ederken çekilen görüntülerini de silmemesi söyleniyor. Bu video binden fazla paylaşım alan şiddet içerikli görüntülerden biri.

Görüntülerdeki genç kızlardan birinin annesi Channel 4'a, "Hiçbir zaman Facebook eğlencesi haline dönüşmemeliydi" dedi:

"Ertesi gün uyanıp tüm dünyanın izlediğini görmek çok korkunç olmalı. Kızım için çok küçük düşürücüydü, çok yıkıldı."

Facebook'un kamu politikaları başkan yardımcısı Richard Allen ise, ebeveynler talep ederse bu tip içeriklerin kaldırabileceğini söyledi.

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