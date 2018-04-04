HABER

Facebook skandalı '87 milyon kullanıcıyı etkiledi'

04.04.2018 22:25 | Son Güncelleme

Facebook, kullanıcı bilgilerinin Cambridge Analytica şirketi tarafından usulsüz kullanıldığının ortaya çıktığı skandalda, 87 milyona yakın kullanıcının etkilendiğine inandığını açıkladı.

Facebook skandalı '87 milyon kullanıcıyı etkiledi'

Facebook, kullanıcı bilgilerinin Cambridge Analytica şirketi tarafından usulsüz kullanıldığının ortaya çıktığı skandalda, 87 milyona yakın kullanıcının etkilendiğini açıkladı.

Ayrıntılar geliyor…

WhatsApp'ta bomba özellik! WhatsApp'ta bomba özellik!
İYİ Parti'nin şarkısı büyük tartışma yarattıİYİ Parti'nin şarkısı büyük tartışma yarattı
Gaziosmanpaşa'da büyük yangın! Gaziosmanpaşa'da büyük yangın!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

İki arkadaşıyla geneleve gitti! Sonrası dehşet!

İki arkadaşıyla geneleve gitti! Sonrası dehşet!

Özgecan'ın babası Mehmet Aslan: 'Nihat Doğan haftalarca bizi taciz etti'

Özgecan'ın babası Mehmet Aslan: 'Nihat Doğan haftalarca bizi taciz etti'

Üçlü zirve sonrası liderlerden önemli açıklamalar! Putin Erdoğan'ın yeni teklifini açıkladı!

Üçlü zirve sonrası liderlerden önemli açıklamalar! Putin Erdoğan'ın yeni teklifini açıkladı!

Seren Serengil'in yaşı tartışma konusu olmuştu! Gerçek gazete kupürüyle ortaya çıktı

Seren Serengil'in yaşı tartışma konusu olmuştu! Gerçek gazete kupürüyle ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bu nasıl anne! Bebeğinin katiliyle hastanede ilişkiye girerken yakalandı

Bu nasıl anne! Bebeğinin katiliyle hastanede ilişkiye girerken yakalandı

Beyaz Saray: Suriye'de DAEŞ'le askeri mücadele sonlandırılacak

Beyaz Saray: Suriye'de DAEŞ'le askeri mücadele sonlandırılacak

ABD kararını verdi! Suriye'deki Amerikan askerleri...

ABD kararını verdi! Suriye'deki Amerikan askerleri...

Hint kadın sopayla kaplan kovaladı

Hint kadın sopayla kaplan kovaladı

Trump: Çin'le ticaret savaşında değiliz, bizim aptallar o savaşı uzun yıllar evvel kaybetti

Trump: Çin'le ticaret savaşında değiliz, bizim aptallar o savaşı uzun yıllar evvel kaybetti

Hastalarının acısını hisseden doktor

Hastalarının acısını hisseden doktor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.