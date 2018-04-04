Facebook skandalı '87 milyon kullanıcıyı etkiledi'

Facebook, kullanıcı bilgilerinin Cambridge Analytica şirketi tarafından usulsüz kullanıldığının ortaya çıktığı skandalda, 87 milyona yakın kullanıcının etkilendiğini açıkladı.
Ayrıntılar geliyor…
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