Facebook skandalında itiraf: Verileri Trump lehine kullandık

Nix görüntülerde "Bütün araştırmayı biz yaptık. Bütün verileri biz hazırladık. Bütün analizleri biz yaptık. Bütün hedef tespitini biz yaptık. Dijital kampanyanın hepsini biz yürüttük ve bizim verilerimiz onların stratejisini belirledi" diyor.

Nix gizli kamerayla kaydedilen bu sözleri, kendisini Sri Lanka'daki seçimleri etkilemek isteyen potansiyel bir müşteri olarak tanıtan televizyon kanalının muhabirine Londra'daki bir otelde yapmış.

İngiliz Channel 4 News televizyonunun Salı günü yayınladığı gizli çekim görüntülerde İngiliz şirket Cambridge Analytica’nın Yönetim Kurulu Başkanı Alexander Nix, Kasım 2016'daki seçim öncesinde o zaman Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan Donald Trump ile "çok defa" buluştuğunu söylüyor.

Trump’ın seçim kampanyası sırasında "kendi kendini imha eden zamanlayıcı"ya sahip e-postalar kullandıklarını belirten Nix, "ortada bir kanıt yok, resmi bir belge yok, ortada hiçbir şey yok" diyor.

Cambridge Analytica: Nix görevden alındı

Bu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından açıklama yayınlayan Cambridge Analytica'nın yönetimi kurulu, Nix'in görevden alındığı duyurdu.

Nix ile ilgili bağımsız bir soruşturma başlatıldığının belirtildiği açıklamada, Nix'in gizli çekim esnasında sarf ettiği sözlere de değinilerek bu yorumların "firmanın değer ve faaliyetlerini yansıtmadığı" aktarıldı.

Konuyla ilgili açıklama yayınlayan Facebook ise Cambridge Analytica şirketinin verileri kötüye kullanması sebebiyle "şaşkınlığa uğradıklarını” bildirdi.

Skandal nasıl başlamıştı?

Nix’in görevden alınmasına ve İngiltere'de şirket hakkında soruşturma açılmasına sebep olan skandal, ABD’de yayınlanan The New York Times ile İngiliz The Guardian gazetelerinin Trump’ın seçim kampanyası sırasında birlikte çalıştığı Cambridge Analytica danışmanlık şirketinin uygun olmayan şekillerde elde edilen 50 milyona yakın Facebook kullanıcısının verilerini seçmenleri etkilemek için kullandığı haberini paylaşmasıyla başlamıştı. Bu bilgiyi gazetelere veren kişi ise Cambridge Analytica şirketinin eski çalışanı Christopher Wylie idi.