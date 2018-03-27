Facebook 'trilyonlarca dolar ceza ile karşı karşıya kalabilir'

Kullanıcı verileri ile ilgili yaşanan skandal nedeniyle tarihinin en zor günlerini geçiren Facebook'un, bu nedenle trilyonlarca dolara ulaşabilecek para cezaları ile karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

ABD'de tüketici haklarını korumakla görevli, Federal Ticaret Komisyonu, başlattığı soruşturma ile sosyal medya devini mercek altına aldı.

Komisyon, 50 milyon kullanıcının kişisel bilgilerinin nasıl olup da siyasi danışmanlık şirketlerinin eline geçtiğini araştıracak.

Facebook, 2011 yılında Federal Ticaret Komisyonu ile imzalanan bir mutabakatla, ihlal başına 40 bin dolar ödemeyi kabul etmişti.

Komisyonun eski yöneticisi David Vladeck, Washington Post gazetesine açıklama yaparak, sosyal medya devinin, Cambridge Analytica'nın elde ettiği 50 milyon kullanıcıya ait bilgiler nedeniyle trilyonlarca dolar ceza tehditi ile karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

Facebook 2011 yılında imzaladığı "rıza mutabakatı" ile, güvenlik ayarları kapsamı dışında kişisel verilerini paylaşacağı kullanıcılarını, önceden uyarmak konusunda hukuki olarak sorumlu olduğunu kabul etmişti.