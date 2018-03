Facebook üzerindeki baskı büyüyor

İngiltere, Avrupa Birliği ve ABD, yaklaşık 50 milyon Facebook kullanıcısının kişisel verilerinin ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanyası için kullanıldığı iddiaları nedeniyle Facebook’a karşı baskıyı artırdı.

İngiltere Bilgi Komisyonu (ICO) Başkanı Elizabeth Denham, Facebook'tan elde edilen kişisel veriler kullanılarak 2016'daki ABD başkanlık seçimlerinin Trump lehine manipüle edildiği iddiaları ile ilgili Londra merkezli danışmanlık şirketi Cambridge Analytica'nın soruşturulduğunu açıkladı.

BBC Radyo’ya konuşan Denham, Cambridge Analytica şirketinin ofislerinin aranması için arama emri çıkartmaya çalıştıklarını söyledi. Denham ayrıca Facebook’tan Cambridge Analytica’nın veri kullanımı ile ilgili denetimini kendisinin yapmamasını istediklerini de aktardı.

ABD’de yayınlanan The New York Times ile İngiliz The Guardian gazetelerinin haberlerine göre ABD Başkanı seçilen Trump’ın seçim kampanyası sırasında birlikte çalıştığı Cambridge Analytica danışmanlık şirketi uygun olmayan şekillerde elde edilen 50 milyona yakın Facebook kullanıcısının verilerini seçmenleri etkilemek için kullandı.