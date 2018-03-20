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Facebook üzerindeki baskı büyüyor

20.03.2018 21:15 | Son Güncelleme

50 milyona yakın Facebook kullanıcısının kişisel verilerini izinsiz bir şekilde elde edilerek ABD başkanlık seçimlerini manipüle etmek için kullanıldığı iddiaları üzerine Facebook üzerindeki baskı artıyor.

Facebook üzerindeki baskı büyüyor

İngiltere, Avrupa Birliği ve ABD, yaklaşık 50 milyon Facebook kullanıcısının kişisel verilerinin ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanyası için kullanıldığı iddiaları nedeniyle Facebook’a karşı baskıyı artırdı.

İngiltere Bilgi Komisyonu (ICO) Başkanı Elizabeth Denham, Facebook'tan elde edilen kişisel veriler kullanılarak 2016'daki ABD başkanlık seçimlerinin Trump lehine manipüle edildiği iddiaları ile ilgili Londra merkezli danışmanlık şirketi Cambridge Analytica'nın soruşturulduğunu açıkladı.

BBC Radyo’ya konuşan Denham, Cambridge Analytica şirketinin ofislerinin aranması için arama emri çıkartmaya çalıştıklarını söyledi. Denham ayrıca Facebook’tan Cambridge Analytica’nın veri kullanımı ile ilgili denetimini kendisinin yapmamasını istediklerini de aktardı.

ABD’de yayınlanan The New York Times ile İngiliz The Guardian gazetelerinin haberlerine göre ABD Başkanı seçilen Trump’ın seçim kampanyası sırasında birlikte çalıştığı Cambridge Analytica danışmanlık şirketi uygun olmayan şekillerde elde edilen 50 milyona yakın Facebook kullanıcısının verilerini seçmenleri etkilemek için kullandı.

Cambridge Analytica iddiaları reddetti

Hakkındaki iddiaları reddeden Cambridge Analytica şirketi, İngiltere hükümetinin soruşturmasına yardımcı olmak için işbirliği yaptıklarını söylese de ICO Başkanı Denham, şirketten istenilen verilerin belirlenen tarihe kadar kendilerine iletilmediğini belirtti.

Denham, Cambridge Analytica hakkında soruşturulan asıl iddianın izinsiz bir şekilde kişilerin verilerini elde etmek olduğunu söyledi.

İngiltere’de ayrıca parlamentonun basın komitesi, Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’i komitenin sorularını yanıtlaması için komiteye çağırdı.

Basın Komitesi Başkanı Damian Collins, Zuckerberg’e bir ihbar göndererek "Bu felaket arıza süreci hakkında yeterince yetkisi bulunan üst düzey bir Facebook yöneticisinden bilgi almanın vakti geldi" dedi.

Avrupa Parlamentosu Zuckerberg'i davet etti

Avrupa Birliği de Facebook üzerindeki baskısını arttırdı. Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, Twitter’da yaptığı paylaşımda Facebook'un kurucusu Zuckerberg'i AP'ye davet ettiklerini söyledi. Tajani, "Facebook, 500 milyon Avrupalının temsilcileri önünde kişisel bilgilerin demokrasiyi manipüle etmek için kullanılmadığını açıklığa kavuşturmalı” dedi.

Uluslararası haber ajansı AFP, AP’nin sözcüsüne dayandırdığı haberinde AP'nin sivil özgürlükler komitesinin Pazartesi günü Facebook'a bir mektup göndererek Zuckerberg'in komiteye ifade vermesini talep ettiğini bildirmişti.

AP'nin Brexit Koordinatörü Guy Verhofstadt da Twitter'da yaptığı paylaşımda Zuckerberg’in kişisel olarak sorulara yanıt vermesi gerektiğini söyledi. Verhofstadt, AP’nin de konuyla ilgili bir soruşturma başlatması gerektiğini sözlerine ekledi.

ABD’den de soruşturma

ABD’de Senato’nun Ticaret, Bilim ve Ulaşım Komitesi’nin başındaki Cumhuriyetçi John Thune da Zuckerberg'e bir mektup göndererek konuyla ilgili ve Facebook’un kişisel verileri korumaya yönelik politikası ile bilgi vermesini talep etti.

ABD’li yayın kuruluşu Bloomberg News de ABD Federal Ticaret Komisyonu'nun (FTC) ihlal iddiaları ile ilgili Facebook’a soruşturma başlatıldığını aktardı.

Konuyla ilgili Facebook’un açıklamasını aktaran Reuters haber ajansı ise FTC'nin Facebook'a Cambridge Analytica’nın elde ettiği veriler hakkında kendilerine bir mektup göndereceklerini söylediklerini, ancak resmi bir soruşturma hakkında bir bilgi verilmediğini belirttiklerini aktardı.

Beyaz Saray incelemeleri "memnuniyetle karşılıyor"

Öte yandan Beyaz Saray'dan Salı günü yapılan açıklamada Başkan Trump’ın Cambridge Analytica’ya açılan soruşturmaları memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı Raj Shah, Fox News televizyonuna verdiği mülakatta "Başkan, Amerikalıların gizliliklerinin korunması gerektiğine inanıyor. Eğer Kongre veya diğer kurumlar bu işi araştırmak isterlerse biz bunu memnuniyetle karşılarız" dedi.

rtr,AFP,AP/DÇÜ,GY

© Deutsche Welle Türkçe

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