HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Facebook ve Google hakkında ilk şikayetler geldi

25.05.2018 19:19 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği ülkelerinde Cuma günü yürürlüğe giren Veri Koruma Yasası kapsamında Facebook, Google ve diğer iki sosyal medya platformu hakkında ilk şikayetler yapıldı.

Facebook ve Google hakkında ilk şikayetler geldi

Avrupa çapında geçerli olan yeni Veri Koruma Yasası'nın bugün yürürlüğe girmesi ile birlikte kişisel verilerin korunması konusunda çalışan bir grup aktivist avukat Google, Facebook, WhatsApp ve Instagram hakkında yönetmeliğe uymadıkları gerekçesiyle şikayette bulundu.

Şikayet, Viyana merkezli "Noyb" isimli bir dernek tarafından yapıldı. Grupta yer alan Avusturyalı avukat Max Schrems "söz konusu platformların, sunmuş oldukları hizmeti kesme tehdidinde bulunarak kullanıcıların kişisel verilerini zorla elde ettiklerini" ifade etti.

Şirketlerin kişisel verileri satabilmesi ya da reklam amacıyla kullanabilmesi için kullanıcılardan bu konuda özgürce verilmiş bir onay almaları gerektiğini vurgulayan grup, "hizmetten men" tehdidi altında alınan onayların kabul edilmeyeceğinin altını çizdi.

"Noyb" grubu yapmış olduğu açıklamada şikayetler sonucunda Google'ın 3 milyar 700 milyon euroya, Instagram, Whatsapp ve Facebook'un her birinin de 1 milyar 3 milyon euroya kadar para cezasına çarptırılabileceğini kaydetti.

Veri Koruma Yasası

AB'de Cuma günü yürülüğe giren yasal düzenleme Avrupa çapında kişisel verilerin korunması konusunda bir standart getirmeyi hedefliyor. Yasa kapsamında sadece sunulan hizmet için gerekli olan verilerin toplanmasına izin verilirken toplanılan verilere ilişkin de şeffaflık sağlanması gerekiyor.

Veri Koruma Yasası özellikle şirketler, dernekler ve resmi kurumlarca toplanan kişisel verileri koruma altına alıyor. Buna göre söz konusu kurumlar artık hangi verileri, ne sebeple topladıkları hakkında kullanıcıları bilgilendirmek ve verilerin kullanımı konusunda onay almak zorunda. Aykırı davranışlar yüksek para cezaları ile karşı karşıya. AB vatandaşları bu konuya ilişkin şikayetlerini ulusal veri koruma kurumlarına yapabilecekler.

dpa,AFP/MY,HS

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERHem kraliyet düğününe gitti, hem de 140 bin lira kazandı!Hem kraliyet düğününe gitti, hem de 140 bin lira kazandı!
Yemen’e giden Türk gemisine roketli saldırı sonrasında ABD’den ilk açıklamaYemen’e giden Türk gemisine roketli saldırı sonrasında ABD’den ilk açıklama
Türkiye’den İsrail’e soykırım uyarısıTürkiye’den İsrail’e soykırım uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den Uşaklı çobana: O kokuyu iyi bilirim, rahatsız olmam

Muharrem İnce'den Uşaklı çobana: O kokuyu iyi bilirim, rahatsız olmam

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

Meral Akşener'in Kayseri mitinginde ilginç anlar: Sarı tişörtlü kardeşim cebinde kaç para var?

Meral Akşener'in Kayseri mitinginde ilginç anlar: Sarı tişörtlü kardeşim cebinde kaç para var?

Selahattin Demirtaş'tan Doğu Perinçek'e: Siz kazanırsanız HDP'yi kapatırız

Selahattin Demirtaş'tan Doğu Perinçek'e: Siz kazanırsanız HDP'yi kapatırız

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

İlginizi Çekebilir

ABD 48 saat verdi! Diplomatlar sınır dışı ediliyor

ABD 48 saat verdi! Diplomatlar sınır dışı ediliyor

Son dakika! Türkiye’den Yunanistan'a sert tepki!

Son dakika! Türkiye’den Yunanistan'a sert tepki!

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

İran Devrim Muhafızları'ndan ABD'ye tehdit: Saddam Hüseyin'le aynı kaderi paylaşır

İran Devrim Muhafızları'ndan ABD'ye tehdit: Saddam Hüseyin'le aynı kaderi paylaşır

Çin'den tepki çeken hamle! Bombardıman uçakları harekete geçti

Çin'den tepki çeken hamle! Bombardıman uçakları harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Almanya'da Türkiye'deki seçimler için kampanya yasağı olmasına rağmen HDP'ye miting izni çıktı

Almanya'da Türkiye'deki seçimler için kampanya yasağı olmasına rağmen HDP'ye miting izni çıktı

47 yaşındaki kadın eve çağırdığı tamirciye öyle bir şey yaptı ki...

47 yaşındaki kadın eve çağırdığı tamirciye öyle bir şey yaptı ki...

Kanada'da patlama!

Kanada'da patlama!

İsrail, 1915 olaylarının soykırım olarak tanınması konusunu meclis gündemine aldı

İsrail, 1915 olaylarının soykırım olarak tanınması konusunu meclis gündemine aldı

Libya'da bombalı saldırı: 6 ölü, 20 yaralı

Libya'da bombalı saldırı: 6 ölü, 20 yaralı

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'a büyük şok: Dakikalarca işletildi

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'a büyük şok: Dakikalarca işletildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.