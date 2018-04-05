Facebook veri skandalı büyüyor

Ayrıca krizden etkilenen Türk kullanıcılarının sayısının 235 bin olduğu açıklandı.İngiliz analiz şirketi Cambridge Analytica’nın Facebook için geliştirdiği bir uygulama üzerinden tahmin edilenden daha fazla Facebook kullanıcısının verilerini izinsiz bir şekilde elde ettiğinin ortaya çıkmasından sonra Facebook'taki veri skandalı büyüyor.

Facebook'un teknoloji bölümünün yöneticisi Mike Schroepfer’in ilk başlarda mağdur olduğu tahmin edilen 50 milyon kullanıcı sayısını87 milyona yükseltmesinin ardından verileri izinsiz bir şekilde alınan kullanıcıların ülkelere göre dağılımı da ortaya çıktı.

Facebook’tan Türk basınına yapılan açıklamaya göre Türkiye'den 223 kişinin Cambridge Analytica tarafından geliştirilen uygulamayı indirdiği belirtildi.

Uygulama üzerinden sadece uygulamayı kuranların verileri değil, aynı zamanda bu kişilerin Facebook arkadaşlarının verileri de toplandığı için Türkiye'den toplamında 234 bin 584 kişinin kişisel verilerine izinsiz bir şekilde erişilmiş olduğu açıklandı. Facebook, Türkiye'deki aylık aktif kullanıcı sayısını 44 milyon olarak verdi.