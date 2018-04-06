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‘Facebook Yüzümüzü de Çalmış’

06.04.2018 22:47 | Son Güncelleme

Tüketici hakları gruplarının ABD Federal Ticaret Komisyonu’na sunduğu şikayet dilekçesinde, siteye yüklenen fotoğraflarda kişileri tanımlayan yazılımın uygunsuz kullanımına odaklanılıyor

‘Facebook Yüzümüzü de Çalmış’

Elektronik Mahremiyet Bilgi Merkezi’nin öncülüğündeki tüketici hakları grupları, Facebook’un yüz tanıma yazılımıyla kullanıcıların mahremiyet haklarını ihlal ettiğini öne sürdüler.

Tüketici hakları grupları konuyla ilgili iddialarını Amerikan hükümetine taşıdı. Hükümete sunulan şikayet dilekçesinde, siteye yüklenen fotoğraflarda kişileri tanımlayan (etiketleme) yazılımın uygunsuz kullanımına odaklanılıyor.

Federal Ticaret Komisyonu’na sunulan dilekçede, sosyal medya devinin “fotoğraftaki kişilerin rızası olmadan biyometrik yüz eşleştirmeleri için fotoğrafları rutin olarak taramadan geçirdiği” belirtildi.

Tüketici grupları ayrıca, Facebook’un, kullanıcıları, diğer bireyleri fotoğraflarda tanımlama sürecine katılmaya aldatıcı biçimde teşvik ederek yüz tanıma kabiliyetini geliştirmeye çalıştığını savunuyor.

Şikayet dilekçesinde, “Kişilerin bu şekilde istenmeyen, gereksiz ve tehlikeli biçimde tanımlanması, kullanıcı mahremiyetine zarar veriyor, Facebook kullanıcılarının belirgin tercihlerini görmezden geliyor, çok sayıda eyalette ve dünyanın birçok kesiminde bu de

Şikayet dilekçesinde, kullanıcıların Facebook gibi bir sosyal medya platformlarında yüz fotoğraflarını engellemek için yapabileceği çok az şey olduğu ve yüz taramanın otoriter hükümetlerce suistimal edilebileceği öne sürülüyor.

Federal Ticaret Komisyonu, Facebook hakkında daha önce de zaten inceleme başlatmıştı. Sosyal medya devi, 87 milyon kullanıcının kişisel bilgilerinin İngiliz danışmanlık şirketi Cambridge Analytica tarafından toplanmasına izin vermekle suçlanıyor.

Facebook kurucusu ve başkanı Mark Zuckerberg’in gelecek hafta Kongre’deki iki komisyona ifade vermesi planlanıyor.

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