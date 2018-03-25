Facebook’a Güven Diğer Teknoloji Şirketlerinden Daha Az

Reuters haber ajansı ve Ipsos araştırma şirketinin ortak anketine göre Amerikalıların yarısından azı Facebook’un özel hayatın gizliliğini gözeten kanunlara uyduğunu düşünüyor.
Araştırmaya göre Facebook dışındaki Apple, Google, Amazon.com, Microsoft ve Yahoo gibi teknoloji firmalarına güvenenelerin sayısı Facebook’a güvenenlerden fazla.
Kişisel bilgilerinin güvenliği konusunda Amerikalıların yüzde 41’i Facebook’a, yüzde 66’sı Amazon’a, yüzde 62’si Google’a, yüzde 60’ı Microsoft’a ve yüzde 47’si Yahoo’ya güveniyor.
Facebook, 50 milyon kullanıcısına ait bilgilerin İngiliz Cambrdige Analytica şirketi tarafından usulsüz kullanmasının ardından, kullanıcılarından, reklam verenlerden, Kongre üyelerinden ve yatırımcılardan özür diledi.
Skandalın ortaya çıkmasının ardından şirketin kurucu ve yöneticisi Mark Zuckerberg, Senato’da ifade vermesi talepleriyle karşı karşıya kaldı, sosyal medyada #DeleteFacebook (Facebook’u sil) hashtag’i dolaşmaya başladı ve Facebook hisseleri geçen hafta yüzde 14 düştü.
Ancak uzmanlar bu güvensizliğin insanların Facebook’tan soğumasına yol açmayabileceği görüşünde. Uzman Debra Williamson’a göre insanların Facebook gibi kişisel hayatlarına entegre olan bir platformu bırakmaları oldukça zor.
Facebook ve benzeri internet şirketlerinin kişisel bilgileri toplamasının nedenlerinin başında kullanıcılarının karşısına ilgi alanlarına uygun reklamları çıkartabilmek geliyor.
Yaklaşık 2 milyon aktif kullanıcıya sahip Facebook geçen yıl 40,6 milyar dolarlık kazancının neredeyse tamamını reklamlardan elde etti.
Bilgi güvenliği konusundaki açıklar hükümetin bu alanda daha fazla düzenleme yapıp yapmaması gerektiği tartışmalarını da beraberinde getiriyor.
Ankete göre yetişkinlerin yüzde 46’sı internet şirketlerinin kişisel bilgileri kullanma hakkı konusunda hükümetin daha çok düzenleme yapmasını isterken yüzde 17 daha az düzenleme yapılması gerektiği görüşünde. Yüzde 20 değişiklik istemediğini kaydederken geri kalan yüzde 18 ise fikir beyan etmedi.
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