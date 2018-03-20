Facebook'ta 50 milyon kişinin verilerini 'usulsüz kullanmakla' suçlanan Cambridge Analytica hakkında soruşturma

Nix ayrıca, 'adayın evine çok güzel Ukraynalı kızlar gönderilebileceğini ve bu taktiğin işe yaradığını' anlatıyor. Şirketin yöneticisi "Size neler yapılabileceği ve daha önce neler yapıldığıyla ilgili örnekler veriyorum" diyor.

Nix, hedef alınan bireye 'gerçek olamayacak kadar iyi bir anlaşma sunulabileceğini ve bu görüntülerin kayıt altına alınabileceğini' söylüyor.

Channel 4 News'un Pazartesi günü yayınlanan programında, zengin bir Sri Lankalı müşteri kılığında şirketle iletişime geçen muhabirleri Cambridge Analytica Yöneticisi Alexander Nix ile buluşuyor. Gizli kamerayla kaydedilen görüşmede Nix, internette siyasetçilerin nasıl itibarsızlaştırılabileceğine dair taktiklerini anlatıyor.

Channel 4 televizyon kanalının yaptığı gizli kamera çekimlerinde şirketin yöneticileri, siyasetçilerin itibarını sarsmak için 'aşk tuzakları' hazırlanabileceğini ve rüşvet verilebileceğini söylerken görülüyordu.

İngiltere Bilgi Komisyonu, Facebook'ta 50 milyon kullanıcının kişisel verilerini 2016 ABD başkanlık seçimlerini etkilemek için kullanmakla suçlanan İngiliz şirket Cambridge Analytica hakkında soruşturma başlatılmasını istedi.

Şirketin eski çalışanı Christopher Wylie, bir akademisyen tarafından tasarlanan ve Facebook'ta kişisel bilgilerin sorulduğu bir form aracılığıyla Cambridge Analytica'nın milyonlarca kişinin verilerini topladığını söyledi.

Şirket yazılı açıklamasında "Kısmen müşterimizi mahcup etmemek için yapılan bu konuşmada, bir dizi gülünç farazi senaryolarla eğlendik. Cambridge Analytica, tuzaklara, rüşvete veya 'aşk tuzağı' denilen taktiklere müdahil olmaz ve göz yummaz" dedi.

Cambridge Analytica şirketi ise kameralara yansıyan konuşmayla ilgili haberin 'saptırıldığını' savundu.

Channel 4'a konuşan Denham, "Yanıtlarını kabul etmiyorum, yetki için mahkemeye başvuracağım" dedi.

Denham, Cambridge Analytica'nın 'verileri nasıl işlediği veya nasıl sildiğini' anlamak istediğini söyledi.

Cambridge Analytica ise verilerin toplanmasında doğru prosedürleri izlediklerini savunsa da Facebook şirketin faaliyetlerini geçen hafta askıya aldı.

Teknoloji haberleri internet sitesi The Verge, Facebook'un ayrıca çalışanlarıyla bir araya gelip olayın nasıl yaşandığıyla ilgili açık bir toplantı yapılacağını duyurdu.

Facebook, Cambridge Analytica'nın faaliyetlerinin incelenmesi için kendi dijital adli bilişim uzmanlarından oluşan bir ekibi görevlendirdiğini açıkladı.

Facebook açıklamasında 'verilerin usulüne uygun kullanılmadığıyla ilgili iddiaların gözden geçirileceğini' belirtip "Eğer bu veriler hala duruyorsa bu Facebook'un yönetmeliklerinin, güvenin yanı sıra bu grubun üstlendiği yükümlülüklerin de ihlali olur" dedi.

Facebook ayrıca, kişisel verilerin toplandığı formun yaratıcısı akademisyen Aleksandr Kogan'ın denetlenmeyi kabul ettiğini, verilerin nasıl toplandığı ve kullanıldığıyla ilgili iddiaları ortaya atan şirketin eski çalışanı Wylie'nin ise denetlenmeyi reddettiğini duyurdu.