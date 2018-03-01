HABER

Facebook'tan 30 bin yıllık heykel sansürü için özür

01.03.2018 20:13 | Son Güncelleme

Facebook, 30 bin yıllık Willendorf Venüsü heykelini “uygunsuz” bularak sansürlediği için özür diledi.

Facebook'tan 30 bin yıllık heykel sansürü için özür

Çıplak bir kadın figürünü temsil eden heykelin tarih öncesi çağlarda doğurganlığın sembolü olduğuna inanılıyor.Perşembe günü açıklama yapan Facebook sözcüsü, "Reklam politikalarımız çıplaklığa veya ima edilen çıplaklığa izin vermiyor ancak heykeller için bir istisnamız bulunuyor. Bu sebepten bu görsel ile kullanılan reklamın onaylanması gerekirdi” dedi.

Yaptıkları hatadan ötürü özür dileyen Facebook sözcüsü, paylaşımın sahibine reklamı onayladıklarını ilettiklerini aktardı.

Facebook'un özür dilemesine sebep olan paylaşım İtalyan sanat aktivisti Laura Ghianda tarafından geçtiğimiz Aralık ayında yapıldı. Kısa sürede çok sayıda kişiye ulaşan paylaşım, daha sonra Facebook tarafından sansürlendi.

Sansür sonrası açıklama yapan Ghianda, "bu heykel ‘tehlikeli bir şekilde pornografik’ değildir. Kültür ve modern entelektüalizme karşı sürdürülen savaş hoşgörülmeyecektir” dedi.

11 santimetre boyunda olan Willendorf Venüsü heykeli, tarih öncesi çağlardan Yontma Taş Çağı'na ait ve bu dönemin en önemli eserleri arasında gösteriliyor. Adını, 20’nci yüzyılın başında demiryolu inşaatı sırasında bulunduğu Avusturya’nın Willendorf kentinden alan heykel, Viyana Ulusal Tarih Müzesi'nde sergileniyor.

"Heykel 29 bin 500 yıldır çıplak"

Heykelin görselinin Facebook tarafından sansürlenmesi sonrasında bir açıklama da Viyana Ulusal Tarih Müzesi'nden geldi.

Açıklamada, "Bırakın da Venüs çıplak olsun! Heykel vücudunu 29 bin 500 yıldır kıyafetleri olmadan tarih öncesi doğurganlık sembolü olarak gösteriyor. Şu anda Facebook bunu sansürlüyor ve toplumun keyfini kaçırıyor” denildi.

Heykel hakkında bilgi veren Viyana Ulusal Tarih Müzesi Direktörü Christian Köberl, Willendorf Venüsü heykelinin "tarih öncesi çağlarda dünya çapında en popüler ve bilinen bir kadın temsili” olduğunu belirtti.

DW,AFP/DÇÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de son dakika gelişmesi! TSK açıkladı: 8 asker şehit, 13 yaralı

Afrin'de son dakika gelişmesi! TSK açıkladı: 8 asker şehit, 13 yaralı

Beşiktaş 2 - 2 Fenerbahçe (maç özeti)

Beşiktaş 2 - 2 Fenerbahçe (maç özeti)

Üzerindeki notla böyle buldular!

Üzerindeki notla böyle buldular!

Süleyman Soylu hakkında yeni iddia!

Süleyman Soylu hakkında yeni iddia!

Askeri araçlar Karadeniz'de! Roket ve ağır silahlar taşıyorlar

Askeri araçlar Karadeniz'de! Roket ve ağır silahlar taşıyorlar

Fatih Terim Latovlevici'yi takımda istemiyor

Fatih Terim Latovlevici'yi takımda istemiyor

İlginizi Çekebilir

Menbiç teröristlerden alınacak! ABD ile anlaşmaya varıldı

Menbiç teröristlerden alınacak! ABD ile anlaşmaya varıldı

Son dakika! Putin'den gözdağı: Yeni Rus füzesi...

Son dakika! Putin'den gözdağı: Yeni Rus füzesi...

Rusya'dan kriz yaratacak ABD ve YPG açıklaması

Rusya'dan kriz yaratacak ABD ve YPG açıklaması

Kuzey Kore lideriyle ilgili müthiş iddia! Brezilya pasaportu varmış

Kuzey Kore lideriyle ilgili müthiş iddia! Brezilya pasaportu varmış

Son dakika! ABD'den Suriye'de ateşkes açıklaması

Son dakika! ABD'den Suriye'de ateşkes açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rusya'dan Doğu Guta'da infaz iddiası

Rusya'dan Doğu Guta'da infaz iddiası

TSK: Afrin'de 8 asker şehit oldu

TSK: Afrin'de 8 asker şehit oldu

Nauert: ‘Rusya’nın Suriye'de İnsani Koridor Fikri Şaka Gibi’

Nauert: ‘Rusya’nın Suriye'de İnsani Koridor Fikri Şaka Gibi’

ABD’den Rusya’ya: 'Amerikan Ordusu Ulusu Korumaya Hazır'

ABD’den Rusya’ya: 'Amerikan Ordusu Ulusu Korumaya Hazır'

Vicdan Konvoyu Suriye’de Hapisteki Kadınlar İçin Sınıra Gidiyor

Vicdan Konvoyu Suriye’de Hapisteki Kadınlar İçin Sınıra Gidiyor

Türkiye’nin Köşe Bucağında Kaçak Göçmen Geziniyor

Türkiye’nin Köşe Bucağında Kaçak Göçmen Geziniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.