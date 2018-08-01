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Facebook'tan "Rusya" önlemi: 32 hesap silindi

01.08.2018 16:37 | Son Güncelleme

Facebook, Rusya ile bağlantısı olduğu tahmin edilen ve ABD'deki Kongre seçimleri öncesi kamuoyunu manipüle etmeyi amaçladığından şüphelenilen 32 hesabı kaldırdı.

ABD'de 2016 yılında Donald Trump'ın kazandığı başkanlık seçimlerine müdahale etmekle suçlanan Rusya'nın Kasım ayında Amerikan Kongresi'nde yapılacak seçimler konusunda da benzer bir girişimde bulunduğu iddia edildi.

ABD seçimlerine yönelik olası dış müdahalelere karşı son dönemde önlemlerini arttıran Facebook şirketi, "koordineli" bir siyasi tutum sergilediği belirlenen ve sahte oldukları tespit edilen bazı hesapları sildiğini açıkladı. Şirket, bu doğrultuda toplam 32 Facebook ve Instagram hesabını kaldırdı.

Facebook, söz konusu hesaplar aracılığıyla yapılan paylaşımlarla kullanıcıların yanlış yönlendirilmeye çalışıldığını ve ABD'li seçmenler arasında nifak tohumu ekilmesinin amaçlandığını belirtti. Facebook, hesaplardan en erken açılanının Mart 2017'de oluşturulduğunu ve birinin 290 binden fazla takipçisinin bulunduğunu bildirdi.

Bu sayfaların, Facebook ve Instagram'da toplam tutarı 11 bin doları bulan yaklaşık 150 reklam verdiğini açıkladı. İlk reklamın Nisan 2017'de, sonuncusunun ise Haziran 2018'de yayınlandığı duyuruldu.

Rusya iddiası

Şirket, kaldırılan hesapların arkasında hangi ülke olduğunu doğrudan açıklamadı. Facebook, sildiği hesaplarla Rusya'nın 2016 yılındaki seçimleri etkilemek için görevlendirdiği iddia edilen İnternet Araştırma Ajansı adlı şirket tarafından açılan hesaplar arasında bağlantı tespit ettiğini açıklamakla yetindi.

Ancak Facebook'un konuya dair bilgilendirdiği Kongre üyelerine göre, kullanılan yöntem Rusya'nın dahli olduğunu gösteriyor. ABD Senatosu'nun istihbarat komitesinin en üst düzey Demokrat üyesi olan Mark Warner, "Bu demokrasimize yönelik mutlak bir saldırıdır" dedi. Virginia Senatörü Warner, bu girişimin arkasında Rusya'nın bulunduğundan emin olduğunu söyledi. ABD Senatosu Yargı Komitesi Başkanı Chuck Grassley de Facebook'tan kendisine yapılan bilgilendirmeyi kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, "belli sayıdaki Rus aktörler Facebook'ta dezenformasyon yayma girişiminde bulundu ve etkilenen gruplar da siyasi açıdan sol görüşlü kişilerdi".

Reuters'a konuşan ABD'li iki istihbarat yetkilisi, Facebook'ta yürütülen bu kampanyanın ardında Rusya'nın olduğuna dair yeterli kanıt bulunmadığını söyledi. Ancak yetkililerden biri, "2016'daki Rus kampanyasına olan benzerlikler, amaçlar ve yöntem oldukça çarpıcı" ifadesini kullandı.

Hem ABD istihbarat kurumları hem de Facebook, Rusya'nın 2016'daki seçim sürecinde bu sitede yaptırdığı paylaşımlar ve satın aldığı reklamlarla Amerikan kamuoyunu etkilemeye çalıştığını duyurmuştu. ABD Adalet Bakanlığı, Şubat ayında 13 Rus vatandaşı ve St. Petersburg merkezli İnternet Araştırma Ajansı hakkında 2016 seçimlerine müdahale ettikleri gerekçesiyle dava açmıştı. Rusya ise ABD'deki seçimlere müdahalede bulunduğu yönündeki suçlamaları reddediyor.

DW,AP,rtr,AFP/CÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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