Facebook’un Başı ABD ve İngiltere’de Ağrıyacak

İngiltere Parlamentosu Bilişim Komisyonu Başkanı Damien Collins de Facebook’un patronuna, iddiaları yanıtlamaya çağıran bir mektup gönderdi. Zuckerberg’in İngiliz Parlamentosunda, milyonlarca kullanıcının bilgilerini nasıl güvende tuttuklarını anlatması bekleniyor. Damien Collins mektubun sonunda Zuckerberg’den 26 Mart’a kadar yanıt beklediğini de belirtti.

50 milyon Facebook kullanıcısının bilgilerinin İngiliz veri analizi şirketi Cambridge Analytica tarafından, ABD başkanlık seçimleri ve İngiltere’nin AB’den ayrılması referandumunu etkilemek için kullanıldığı iddiası, sosyal medya devini yeni soruşturmalarla yüz yüze getirdi.

Bazı Kongre üyeleri de Mark Zuckerberg’in, ilgili komisyon önünde ifade vermesi gerektiğini savundu. “50 milyon Facebook hesabı çalındı, kaçırıldı, insanların yaşadıkları yere kadar öğrenildi” diyen Minnesota Senatörü Amy Klobuchar, “Zararın boyutları ne? Bu nasıl ve niye oldu? Bunları bilmek istiyoruz” dedi.

Haber kanalı Fox’a konuşan Beyaz Saray sözcü yardımcısı Raj Shah da Başkan Trump’ın, Amerikalıların kişisel bilgilerinin korunması gerektiğine inandığını söyledi ve “Kongre ya da diğer daireler konuyu araştırmak istiyorsa, bunu memnuniyetle karşılarız” dedi.

Facebook, verilerin önce İngiliz akademisyen Aleksandr Kogan'ın yarattığı bir uygulama ile toplandığını söylüyor. Uygulamayı indiren 270 bin kişi sadece kendi kişisel verilerinin değil, arkadaşlarıyla olan etkileşimlerinin de kullanılmasına izin vermiş. Facebook’un iddiası Kogan’ın kendi hukuki şartlarını ihlal ederek bu verileri Cambridge Analytica’ya verdiği yönünde.

Kogan’ın meslektaşlarına ABD’den, İngiltere’den, FBI’dan gelecek her türlü soruyu yanıtlayacağını söylediği belirtiliyor. Ancak şu ana kadar kendisiyle görüşme talep eden olmadı.