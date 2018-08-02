'Facebook'un Kapattığı Siteler Otantik Olmayan Özellikler Taşıyordu'

Yaklaşan 2018 Kongre ara seçimleri öncesinde Amerikalı seçmenleri etkilemeye yönelik çabalar var gibi görünüyor. Özel şirketler ve hükümet yetkilileri bu kampanyaların ardında kimlerin olduğunu açıklamak konusunda isteksiz görünüyor. Facebook salı günü 32 Facebook ve Instagram hesabını sahte oldukları ve koordineli bir şekilde otantik olmayan özellikler taşıdığı gerekçesiyle kapattığını duyurdu. Şirket, en eskisi Mart 2017’de açılmış olan 8 Facebook sayfası, 17 Facebook profili ve 7 Instagram hesabının kapatıldığını açıkladı. Facebook, söz konusu hesapların Instagram ve Facebook üzerinde toplam bedeli 11 bin dolar olan 150 reklam yayını yaptığını ve ödemelerin Amerikan ve Kanada Doları olarak ödendiğini açıkladı. Facebook’tan konuya ilişkin olarak blog sayfasında yapılan açıklamada, “Şu anda araştırmanın erken safhasındayız ve bunların arkasında kim olduğuna dair bilgiler gibi tüm verilere ulaşmış değiliz. Bu hesapları açanlar her kimlerse geçmişte Rusya merkezli Internet Araştırmaları Dairesi’nden daha geniş kapsamlı bir şekilde kimliklerini gizliyorlar” denildi.

Kavga kışkırtıcılığı yapıyorlar Atlantik Konseyi Dijital Suçlar Araştırma Laboratuvarı tarafından yapılan bir değerlendirmeye göre, en az 290 bin sosyal medya hesabı, bu sahte sayfaları takip etmeye başladı. Bu sahte hesapların çoğu sol görüşe sahip Amerikalılarla, aşırı sağcıları karşı karşıya getirmek üzere bir çaba içerisindeydi. Aynı merkez tarafından yayınlanan bir sosyal medya mesajında, “Bu hesaplar, emin olunmamakla birlikte, muhtemelen Rusça konuşulan ülkelerdeki dış aktörler tarafından yönetiliyor görünüyordu” denildi. Bu hesaplardan yapılan yayınlarda, Rus IRA’nın kullandığı şekilde bir dil kullanıldığı, kullananların ana dilinin İngilizce olmadığının anlaşıldığı, sürekli çeviri ve dil hataları görüldüğü ve özellikle kutuplaştırıcı bir dil kullanıldığı ve gerçek haberden çok duygu yoğunluğu yaratacak şekilde içerik paylaştıkları belirtiliyor. Facebook’un duyurusu Amerikalı üst düzey yetkililerin bir “kriz modu” uyarısında bulundukları güne denk geldi. İç güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen Ulusal Siber Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuşmada, Rusya’nın 2016 Amerika Başkanlık seçimlerine müdahalesiyle ilgili olarak, “Bizim demokrasimizin zaten kendisi hedefte” ifadesini kullandı.

Nielsen, “Bu kabul edilemez ve hoşgörülemez. Amerika çok geniş kapsamlı bir şekilde bu tehditlere yanıt veriyor. Bunların bir kısmı görülebilir, diğerleri görülemez şekilde oluyor. Ancak yabancı düşmanlarımızı bu konuda sorumlu tutmaktan artık çekinmeyeceğiz” dedi. İç Güvenlik Bakanlığı yetkilileri Facebook’la iletişim halinde olduklarını ve şirketin bazı hesapları kapatmasından memnuniyet duyduklarını söyledi. Beyaz Saray’da Facebook’un bu girişiminden memnun olunduğunu dile getirdi. Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Garrett Marquis de Amerika’nın Sesi’ne yaptığı açıklamada, “Özel sektörün siber ortamdaki tehlikelere ve zararlı girişimlere karşı çabalarını alkışlıyoruz” dedi. Nielsen, Facebook’un yaptığı duyuruyla ilgili doğrudan bir yorum yapmadı ancak yetkililerin etkin biçimde Amerika seçim sistemini korumak adına çabaları arttırdıklarını bu noktada yeni Seçim Görev Gücü’nden de yararlandıklarını söyledi. Nielsen ayrıca siber ortamdan gelen tehlikelere karşı hükümetin özel sektörle daha kolay çalışabilmesini sağlayacak Ulusal Risk Yönetimi Merkezi’nin açılışının da duyurusunu yaptı.

Daha önce Rusya’nın 2016 Başkanlık Seçimleri’ne müdahale ettiğiyle ilgili Amerikan istihbarat kurumlarının verileriyle ilgili kuşkularını dile getiren Başkan Donald Trump da Cuma günü düzenlenen Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısına katıldı. Beyaz Saray da ülkenin seçim sistemini korumak için harcanan çabalara desteğini yineledi. Başkan Yardımcısı Mike Pence de, Salı günü İç Güvenlik Bakanlığı’nın sponsorluğunda düzenlenen zirvede bir kez daha, “Seçimlerimize müdahale etmeye çalışmak demokrasimize hakaret anlamına gelir ve buna müsaade edilmeyecektir” dedi. Pence katılımcılara Beyaz Saray’ın Rusya’nın seçimleri etkilemeyle ilgili girişimlerine yönelik Beyaz Saray’ın bir kuşkusu olmadığını söyledi ve “Amerika’nın düşmanlarının siber saldırılarının cezasız kaldığı günler geride kaldı” dedi. Pence, “Biz Amerikan tarihinde seçim güvenliğini sağlamak adına gerekeni en çok yapan yönetimiz. Amerika halkı mümkün olan sıkı önlemleri talep ve hak ediyor ve biz de onlara bunu sağlayacağız” dedi.

Bilgisayar korsanları kongre seçim kampanyalarını hedef aldı İki haftadan kısa bir süre önce, Microsoft, bilgisayar korsanlarının, en az üç Kongre üyesi adayının önümüzdeki seçimler için yürüttükleri kampanyalarını hedef aldığını duyurdu. Microsoft Müşteri Güvenliği ve Güvenden Sorumlu Başkan Yardımcısı Tom Burt, saldırıları herhangi bir yere bağlamaktan kaçındı ancak bilgisayar korsanlarının kullandıkları taktiklerin daha önce Demokrat Parti’nin 2016 başkan adayı seçimleri toplantısını hedef alanlarla benzer yöntemler kullandıklarını söyledi. Geçen hafta The Daily Beast, saldırıya uğrayan adaylardan birinin, Rusya’yı sık sık eleştiren ve zorlu bir yeniden adaylık süreci geçiren, Missouri Demokrat Parti senatörü, Claire McCaskill olduğunu yazdı. Şu ana kadar Amerikalı hükümet yetkilileri ve özel şirket temsilcileri, 2016 seçimlerindekine benzer bir saldırı ya da etkili kampanya görmediklerini söylüyorlar. Facebook Ürün Politikaları ve Kontra-terör Yöneticisi Monika Bickert bu ayın başında Aspen’de düzenelen Güvenlik Forumu’nda yaptığı konuşmada, “Aynı türden bir durum görmüyoruz. Ancak mevcut eylemleri takip ediyoruz” dedi.

Yine de birçok yetkili bunun bir zamanlama meselesi olduğunu Rusya’nın saldırmak için fırsat kolladığını söylüyor. İç Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Chris Krebs, “Seçimlere yönelik bu seviyede bir aktivite görmesek de tüm yönetim olarak Rus bilişim operasyonlarının demokrasimizi hedef aldığını görmeye devam ediyoruz” dedi. Facebook, kendi sayfaları ve Instagram’da kötü niyetli girişimlerle ilgili gördüklerinin arkasında kimlerin olduğunu paylaştığını ve önümüzdeki hafta Washington’da bir protesto hazırlığı olduğunu söyledi. Facebook “Direnişçiler” adlı bir hesap tarafından oluşturulan ve Ağustos ayında Washington’da düzenlenecek, “Sağda Birleşin” etkinliğine karşı protesto çağrısı yapan bir sayfayı iptal ettiğini açıkladı. Amerikalı Kongre üyelerinin tepkileri Önde gelen Kongre üyeleri Facebook’un Salı günü yaptığı açıklamayı överken daha fazlasının yapılması gerektiğine de dikkat çekti. Senato İstihbarat Komisyonu Başkanı Richard Burr konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu operasyonların amacı, kavga ve güvensizlik yaratmak ve kamuoyunun siyasi sistemimiz ve kurumlarımıza güvenini zedelemektir. Rusya zayıf bir Amerika istiyor” dedi.