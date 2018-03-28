Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'e Kongre ifadesinde hangi sorular sorulmalı?

Facebook, Cambridge Analytica'nın sosyal paylaşım sitesi üzerinden topladığı verileri uygunsuz bir şekilde kullandığını öğrendiğinde, bunu neden kullanıcılara söylemedi?

İfade günü henüz netleşmiş değil.

Trump'ın ekibinin bu verilerin uygunsuz bir şekilde seçmenlerin görüşlerini etkilemek için kullanıldığı suçlamalarını reddetmesine rağmen, Zuckerberg ifade vermesi konusunda yoğun bir kamuoyu baskısı altındaydı.

Zuckerberg olayla ilgili özür dilerken, Facebook da altı maddelik bir eylem planı açıkladı.

Facebook, 50 milyon kullanıcısına ait verilerin, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası için çalışan siyasi danışmanlık şirketi Cambridge Analytica'nın eline geçtiğinin ortaya çıkmasının ardından tarihinin en zor günlerini yaşıyor.

Facebook 2015 yılından beri, Cambridge Analytica'nın milyonlarca kişinin profil bilgilerine sahip olduğunu biliyordu, ancak Christopher Wylie bunu bu ay içinde ifşa edene kadar kullanıcılarını bu konuda bilgilendirmedi. 2015 yılında Facebook, Cambridge Analytica'ya bu verileri silmesini söyledi. Facebook geçen hafta kendilerine yalan söylendiğini ve verilerin talep ettikleri halde silinmediğini açıkladı.

Mark Zuckerberg üçüncü şahıslara bu kadar fazla veriyi erişilebilir kılmanın olası olumsu**z sonuçlarını düşündü mü?**

Cambridge Analytica, Cambridge Üniversitesi öğretim üyesi Aleksandr Kogan tarafından tasarlanan bir kişilik testi uygulaması aracılığıyla, milyonlarca Facebok kullanıcısı hakkında kişisel bilgiler elde etti.

"Thisisyourdigitallife" (Bu Senin Dijital Hayatın) isimli uygulamayı, sadece 270 bin kullanıcı yükledi.

Ancak Kogan, Facebook'taki bir hukuki boşluğu kullanarak, 50 milyon kullanıcının verilerine ulaştı.

Glaser, Zuckerberg'in bu verilerin etik olmayan bir şekilde kullanılabileceği fikrini düşünmekten vazgeçip vazgeçmediğini merak ediyor.