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Facebook'un kurucusu ve CEO'su Zuckerberg, ABD Kongresi'nde ifade verecek

04.04.2018 17:25 | Son Güncelleme

Cambridge Analytica'nın Facebook kullanıcılarının verilerini usulsüz kullandığının ortaya çıkması üzerine eleştirilen Mark Zuckerberg'in 11 Nisan'da ABD Temsilciler Meclisi Ticaret Komisyonu'nda ifade vereceği açıklandı.

Facebook'un kurucusu ve CEO'su Zuckerberg, ABD Kongresi'nde ifade verecek

Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, şirketin kullanıcı verilerinin kullanımı ve korunmasıyla ilgili olarak 11 Nisan'da ABD Temsilciler Meclisi Ticaret Komisyonu'nda ifade verecek.

Komisyon Başkanı Greg Walden ve komisyonun üyelerinden Frank Pallone Jr., Zuckerberg'in ifade vermeyi kabul etmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Walden ve Pallone Jr., "Komite toplantısı, tüketici verilerinin korunmasına yönelik sorunlara ışık tutması açısından önemli bir fırsat ve Amerikalıların internetteki kişisel bilgilerine neler olduğunu anlamalarına da yardımcı olacak" dedi.

Cambridge Analytica şirketinin 50 milyon Facebook kullanıcısının verilerini usulsüz kullandığının ortaya çıkması sosyal medya platformuna yönelik eleştirileri artırmıştı.

Veri analiz şirketi, ABD'deki son başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın ekibiyle çalışmıştı.

Yaklaşık 2 milyar kullanıcısı olan Facebook, siyasetçilerin seçmenleriyle buluştuğu ana araçlardan biri.

Facebook, Cambridge Analytica skandalının patlak vermesinden bu yana kullanıcı güvenini kazanmak için uğraşıyor.

Sosyal ağ, geçen ay Cambridge Analytica'nın elinde veriler olup olmadığının incelenmesi için denetçileri görevlendirmişti.

Mark Zuckerberg de verilerin usulsüz kullanılmasıyla ilgili özür diledi.

Zuckerberg yeni düzenlemeler de yapılabileceğini söyledi.

ABD Federal Ticaret Komisyonu da Facebook'un uygulamalarının tüketicilere verdiği zararı soruşturuyor.

Facebook'un kurucusu ve CEO'su Zuckerberg, ABD Kongresi'nde ifade verecek

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