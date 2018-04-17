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Facebook'un yüz tanıma teknolojisine karşı toplu dava

17.04.2018 13:27 | Son Güncelleme

ABD'nin California eyaletinde bir federal yargıç, yüz tanıma teknolojisini kullanma yöntemi nedeniyle Facebook'a toplu dava açılması gerektiğine hükmetti. Davanın şikayet dilekçesinde, Facebook'un kullanıcıların izni olmadan biyometrik bilgilerini topladığı iddia ediliyor.

Facebook'un yüz tanıma teknolojisine karşı toplu dava

ABD'nin California eyaletinde bir federal yargıç, yüz tanıma teknolojisini kullanma yöntemi nedeniyle Facebook'a toplu dava açılması gerektiğine hükmetti.

Davanın şikayet dilekçesinde, Facebook'un kullanıcıların izni olmadan biyometrik bilgilerini topladığı iddia ediliyor.

Illinois eyaletinde açılan davada, Facebook'un "etiketleme önerileri" teknolojisinde, kullanıcıların yüklediği fotoğraflardaki arkadaşlarının yüzünü tanımasının eyalet yasalarına aykırı olduğu savunulmuştu.

Facebook ise, iddianın temelsiz olduğunu iddia etti ve hukuk mücadelesini sonuna dek vereceklerini açıkladı.

Federal yargıç James Donato, bir grup Facebook kullanıcısının toplu dava açmasına izin verdi.

Toplu davayı açabilecek grup "Facebook'un 7 Haziran 2011'den sonra yüz şablonları yaratıp, sakladığı, Illinois eyaletinde yaşayan kullanıcılar" diye tanımlandı.

Toplu davalarda, ilgili gruptaki herkes tazminat almaya hak kazanabiliyor.

Yargıç Donato kararında "Facbook, tazminat miktarının milyarlarca doları bulabileceğine inanıyor" dedi.

Facebook'un yüz tanıma teknolojisi ne yapıyor?

Facebook Haziran 2011'de "etiketleme önerisi" özelliğini başlatmıştı.

Bu özellikte, mevcut yüz veritabanının yardımıyla kullanıcının yüklediği fotoğrafta olabilecek kişilerin etiketlenmesi öneriliyor.

Yargıç Donato, kararında teknolojinin arkasındaki dört aşamalı süreci şöyle tanımladı:

  • Yazılım ilk olarak yüklenen fotoğraftaki tüm yüzleri tespit etmeye çalışıyor.
  • Yüzleri standartlaştırıp, ölçü ve yöne göre sıralıyor.
  • Facebook daha sonra her bir yüz için bir fotoğraftaki yüzün matematiksel temsili olan bir "yüz imzası" yaratıyor.
  • Yüz imzaları daha sonra saklanan yüz şablonları veri tabanında benzer olanları bulmak için kullanılıyor.

Facebook, yardı sayfalarında yüz şablonlarının, kullanıcının etiketlendiği fotoğraflardaki benzerliklere dair bilgilerle oluşturulduğunu söylüyor.

Şirket "Eğer, bir Facebook fotoğrafında hiç etiketlenmemişseniz ya da Facebook fotoğraflarındaki tüm etiketleri kaldırırsanız, hakkınızdaki bu bilgelere sahip olmayız" diyor.

Etiketleme önerisi özelliği pekçok ülkede yok ve ABD'li kullanıcılar da Facebook ayarlarına gidih bu özelliği kapatabiliyor.

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