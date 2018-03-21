FacebookuSil etiketi nasıl TT oldu?

Ünlü müzik grubu Blink-182'den Mark Hoppus'un Twitter'daki "Facebook'u Sil" paylaşımı da, 24 saatte 6 bin beğeni aldı.

Theresa Wong'un "Facebook olmasaydı, kazanamazdık" ve "Facebook bizim aktif ortağımızdı" gibi ifadelerine yer veren Tweet, hızla yayıldı.

Bir Twitter kullanıcısı, Trump'ın dijital kampanyasının eski sorumlusu Theresa Wong'un röportaj sırasında zaferlerini Facebook'a borçlu olduğunu ima ettiği 4 ifadeyi paylaştı.

BBC'nin 2017'de yayınladığı Silikon Vadisinin Sırları belgeselinden bir röportajdan kısımların sosyal medyada dolaşıma girmesi, bu çağrıları tetikleyen şeydi.

Peki Facebook'a olan bu tepkiler, nasıl sosyal kampanyaya dönüştü?

Twitter'da #FacebookuSil ve #FacebookuBoykotEt etiketleri altında benzer mesajlar veren birçok paylaşım var.

Bu, Facebook'ta 50 milyon kullanıcının kişisel verilerini 2016 ABD başkanlık seçimlerini etkilemek için kullanmakla suçlanan Cambridge Analytica'ya gösterilen tepkinin bir yansıması.

"MySpace'ten sonra da hayat devam etti. Facebook olmadan da yaşayabiliriz."

Çok sayıda kullanıcı, çağrıya destek verdi.

Ancak insanların Facebook hesaplarını silme arzusunu bir başka sosyal medya platformu olan Twitter'dan dile getirmesi, bazıları tarafından gülünç bir ironi olarak nitelendi.

Reddit internet sitesindeki bir yorumda şu ifadeler yer aldı:

"Facebook'u silelim diye çıkan bu toplu feryat, şimdi Twitter'da - kullanıcıların verilerini toplayan bir başka sosyal medya sitesinde- en çok kullanılan etiketlerden oldu"

Twitter'da bir başka kullanıcı, Facebook'un yakın zamanda satın aldığı Instagram'ı da silmek gerektiğini öne sürdü.

https://twitter.com/SonnyBunch/status/975721234678902784

Facebook'u silmenin uzun vadede çözüm olmayacağını çünkü internette verilerin kullanımını denetleyen önlemlerin zayıf olduğunu söyleyenler de oldu.

Ne Twitter ne de Instagram, Facebook'un karşılaştığı gibi bir veri skandalı yaşadı.

Ancak Privacy International adlı grup , gizlilik endişelerinin Facebook'un çok ötesine taşması gerektiğini çünkü bize ait verilerin "sürekli olarak istismar edildiğini" söylüyor.