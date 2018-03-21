HABER

#FacebookuSil etiketi nasıl TT oldu?

21.03.2018 17:50 | Son Güncelleme

Facebook'ta 50 milyon kullanıcının kişisel verilerini 2016 ABD başkanlık seçimlerini etkilemek için kullanmakla suçlanan Cambridge Analytica'ya olan tepkiler, sosyal medyada bir kampanyaya dönüştü. Dünya gündeminde #FacebookuSil ve #FacebookuBoykotEt, en çok kullanılan etiketler arasında yer aldı.

#FacebookuSil etiketi nasıl TT oldu?

"MySpace'ten sonra da hayat devam etti. Facebook olmadan da yaşayabiliriz."

Bu, Facebook'ta 50 milyon kullanıcının kişisel verilerini 2016 ABD başkanlık seçimlerini etkilemek için kullanmakla suçlanan Cambridge Analytica'ya gösterilen tepkinin bir yansıması.

Twitter'da #FacebookuSil ve #FacebookuBoykotEt etiketleri altında benzer mesajlar veren birçok paylaşım var.

Peki Facebook'a olan bu tepkiler, nasıl sosyal kampanyaya dönüştü?

'Facebook olmasaydı, kazanamazdık'

BBC'nin 2017'de yayınladığı Silikon Vadisinin Sırları belgeselinden bir röportajdan kısımların sosyal medyada dolaşıma girmesi, bu çağrıları tetikleyen şeydi.

Bir Twitter kullanıcısı, Trump'ın dijital kampanyasının eski sorumlusu Theresa Wong'un röportaj sırasında zaferlerini Facebook'a borçlu olduğunu ima ettiği 4 ifadeyi paylaştı.

Theresa Wong'un "Facebook olmasaydı, kazanamazdık" ve "Facebook bizim aktif ortağımızdı" gibi ifadelerine yer veren Tweet, hızla yayıldı.

https://twitter.com/TedGrunewald/status/974855115189432320

Ünlü müzik grubu Blink-182'den Mark Hoppus'un Twitter'daki "Facebook'u Sil" paylaşımı da, 24 saatte 6 bin beğeni aldı.

Çok sayıda kullanıcı, çağrıya destek verdi.

Ancak insanların Facebook hesaplarını silme arzusunu bir başka sosyal medya platformu olan Twitter'dan dile getirmesi, bazıları tarafından gülünç bir ironi olarak nitelendi.

Reddit internet sitesindeki bir yorumda şu ifadeler yer aldı:

"Facebook'u silelim diye çıkan bu toplu feryat, şimdi Twitter'da - kullanıcıların verilerini toplayan bir başka sosyal medya sitesinde- en çok kullanılan etiketlerden oldu"

Twitter'da bir başka kullanıcı, Facebook'un yakın zamanda satın aldığı Instagram'ı da silmek gerektiğini öne sürdü.

https://twitter.com/SonnyBunch/status/975721234678902784

Facebook'u silmenin uzun vadede çözüm olmayacağını çünkü internette verilerin kullanımını denetleyen önlemlerin zayıf olduğunu söyleyenler de oldu.

Ne Twitter ne de Instagram, Facebook'un karşılaştığı gibi bir veri skandalı yaşadı.

Ancak Privacy International adlı grup , gizlilik endişelerinin Facebook'un çok ötesine taşması gerektiğini çünkü bize ait verilerin "sürekli olarak istismar edildiğini" söylüyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meltem Miraloğlu son hali olay oldu

Meltem Miraloğlu son hali olay oldu

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması

Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması

Yanında çalıştırdığı erkek çocukların hayatını kararttı

Yanında çalıştırdığı erkek çocukların hayatını kararttı

Adnan Oktar'dan kaçan kedicik Ceylan Özgül'den önemli açıklamalar

Adnan Oktar'dan kaçan kedicik Ceylan Özgül'den önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Bomba iddia! Çiftlik Bank'ın 'Tosun'unu korku sardı! Oradan da kaçtı...

Bomba iddia! Çiftlik Bank'ın 'Tosun'unu korku sardı! Oradan da kaçtı...

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

Yeni kriz kapıda: Türkiye'nin Afrin işgalini kınıyoruz

Yeni kriz kapıda: Türkiye'nin Afrin işgalini kınıyoruz

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Olası Sincar operasyonu için Irak'tan sert tepki: Reddediyoruz

Olası Sincar operasyonu için Irak'tan sert tepki: Reddediyoruz

İsrail 11 yıl sonra itiraf etti! Türkiye sınırını jetlerle geçmişler...

İsrail 11 yıl sonra itiraf etti! Türkiye sınırını jetlerle geçmişler...

İsrail askerine tokat atmıştı! Flaş karar!

İsrail askerine tokat atmıştı! Flaş karar!

Merkel'den Türkiye'nin Afrin operasyonuna kınama

Merkel'den Türkiye'nin Afrin operasyonuna kınama

ABD'de bombacı kendini havaya uçurdu

ABD'de bombacı kendini havaya uçurdu

Kabil'de son dakika patlama! Çok sayıda ölü var

Kabil'de son dakika patlama! Çok sayıda ölü var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.