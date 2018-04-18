FaceTime üzerinden kopya veren öğretmenin 3 yıla kadar hapsi isteniyor

Singapur'da bir dershane öğretmeninin FaceTime üzerinden 6'dan fazla öğrencisine üniversiteye giriş sınavlarında kopya verdiği ortaya çıktı. Hem de alternatif ve sofistike bir yöntemle...

32 yaşındaki öğretmen Tan Jia Yan, sakladıkları cep telefonları ve ten rengi kablosuz kulaklıklarıyla kendisine bağlanan öğrencilerine canlı olarak soruları çözmelerinde yardım ettiğini itiraf etti.

Genç kadın, 3 yıla kadar hapis ve para cezası istemiyle yargılanıyor.

Uluslararası sıralamalarda eğitim sistemi üst sıralara yerleşen Singapur, akademik başarıya büyük önem atfediyor. Bu da çocuk ve gençler üzerinden büyük baskı yaratıyor.

Öğrenciler üniversiteye girebilmek için, önce bir bitirme sınavına hazırlanıyor. Bu sınav için de dershaneler ve özel ders merkezlerinden yararlanıyor.

Gelişmiş kopya mekanizması

Singapur Sınav ve Değerlendirme Kurulu'nu yanıltmakla suçlanan Tan da, bu dershanelerden birinde eğitim veriyordu.

Tan, aynı dershaneye gelen öğrencilere kopya vermek için gelişmiş bir kopya mekanizmasına ortak oldu. 3 tane suç ortağı da ona yardım etti.