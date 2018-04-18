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FaceTime üzerinden kopya veren öğretmenin 3 yıla kadar hapsi isteniyor

18.04.2018 07:00 | Son Güncelleme

FaceTime uygulaması üzerinden 6'dan fazla öğrenciye 3 suç ortağının yardımıyla canlı kopya veren Singapurlu dershane öğretmeni, 3 yıla kadar hapis ve para cezası istemiyle yargılanıyor.

FaceTime üzerinden kopya veren öğretmenin 3 yıla kadar hapsi isteniyor

Singapur'da bir dershane öğretmeninin FaceTime üzerinden 6'dan fazla öğrencisine üniversiteye giriş sınavlarında kopya verdiği ortaya çıktı. Hem de alternatif ve sofistike bir yöntemle...

32 yaşındaki öğretmen Tan Jia Yan, sakladıkları cep telefonları ve ten rengi kablosuz kulaklıklarıyla kendisine bağlanan öğrencilerine canlı olarak soruları çözmelerinde yardım ettiğini itiraf etti.

Genç kadın, 3 yıla kadar hapis ve para cezası istemiyle yargılanıyor.

Uluslararası sıralamalarda eğitim sistemi üst sıralara yerleşen Singapur, akademik başarıya büyük önem atfediyor. Bu da çocuk ve gençler üzerinden büyük baskı yaratıyor.

Öğrenciler üniversiteye girebilmek için, önce bir bitirme sınavına hazırlanıyor. Bu sınav için de dershaneler ve özel ders merkezlerinden yararlanıyor.

Gelişmiş kopya mekanizması

Singapur Sınav ve Değerlendirme Kurulu'nu yanıltmakla suçlanan Tan da, bu dershanelerden birinde eğitim veriyordu.

Tan, aynı dershaneye gelen öğrencilere kopya vermek için gelişmiş bir kopya mekanizmasına ortak oldu. 3 tane suç ortağı da ona yardım etti.

Kopya vereceği öğrencilerle beraber sınava kendisi de giren öğretmen, cep telefonunu göğsüne bantlayarak ceketinin altına gizledi.

Sınav başlayınca da iPhone'dan sınav kağıtlarını çözerken dışarıdaki diğer suç ortaklarına canlı yayın üzerinden soruları nasıl çözdüğünü izletti.

Daha sonra ortakları öğrencileri cep telefonlarından aradı ve soruların yanıtlarını onlara okudu.

Bir sınav gözetmeni kopya çeken öğrencilerin birinden garip sesler geldiğini fark edince, ceketini çıkarmasını istedi.

Öğrencinin üstünden bir bluetooth cihazı, bir şeffaf renkli kulaklık bir de cep telefonu çıktı.

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