Fahrettin Paşa'ya hakaretin ardından Suudi kanalında Osmanlı'ya ağır söz!

Suudi Arabistan'da bir televizyon kanalında canlı yayına yapılan tartışma programında Orta Doğu'nun gidişatına konuşulurken konu Osmanlı-Türkiye ve Fahrettin Paşa'ya geldi
Medine'nin koruyucusu Fahrettin Paşa'ya ilişkin BAE Dışişleri Bakanı'nın paylaşımı hatırlatırken bu sözlere Suudi bir siyasi analist sahip çıktı.
"OSMANLI SÖMÜRGECİYDİ"
"Osmanlı sömürgeciydi" diyen Amid El-Şehri, Osmanlı'nın hilafet devleti olmadığı, bölgede yaşananların sebebinin yine Osmanlı olduğunu iddia etti. Osmanlı yönetimindeki Arap topraklarında büyük felaket zincirlerinin yaşandığını iddia eden El Şehri, "Fahrettin Paşa, Araplara karşı terör eylemlerini organize eden kişilerin başında geliyor." ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz hafta BAE Dışişleri Bakanı Medine Orduları Komutanı Fahrettin Paşa'ya ilişkin tepki çeken bir Twitter paylaşımında bulunmuştu.
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