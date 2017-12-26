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Fahrettin Paşa'ya hakaretin ardından Suudi kanalında Osmanlı'ya ağır söz!

DÜNYA HABERLERİ | 26.12.2017 15:11 | Son Güncelleme 29 dakika önce

BAE Dışişleri Bakanı'nın Fahrettin Paşa ile ilgili fikirleri büyük eleştirilerin hedefi olurken, Suudi Arabistan'da yayınlanan bir programda Amid El-Şehri BAE Dışişleri Bakanı'na sahip çıktı.

Suudi Arabistan'da bir televizyon kanalında canlı yayına yapılan tartışma programında Orta Doğu'nun gidişatına konuşulurken konu Osmanlı-Türkiye ve Fahrettin Paşa'ya geldi

Medine'nin koruyucusu Fahrettin Paşa'ya ilişkin BAE Dışişleri Bakanı'nın paylaşımı hatırlatırken bu sözlere Suudi bir siyasi analist sahip çıktı.

"OSMANLI SÖMÜRGECİYDİ"

"Osmanlı sömürgeciydi" diyen Amid El-Şehri, Osmanlı'nın hilafet devleti olmadığı, bölgede yaşananların sebebinin yine Osmanlı olduğunu iddia etti. Osmanlı yönetimindeki Arap topraklarında büyük felaket zincirlerinin yaşandığını iddia eden El Şehri, "Fahrettin Paşa, Araplara karşı terör eylemlerini organize eden kişilerin başında geliyor." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta BAE Dışişleri Bakanı Medine Orduları Komutanı Fahrettin Paşa'ya ilişkin tepki çeken bir Twitter paylaşımında bulunmuştu.

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Türkiye Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri fahrettin paşa Osmanlıü
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Arap değil mi ne bekliyorsunuz ben açık açık söylüyorum filistindeki siviller umurumda değil sadece kudüs dinimizin en yüce rütbelerini içinde barındırır ve neden umurumda değil siviller çünkü sen onları kurtar besle ama onlar seni ilk fırsatta sırtından vurmasını iyi bilir tarih daima tekerrür eder Türk'ün Türk'den başka dostu yoktur.
dedeleriniz ingilizlerle anlaşıp satarlarken fahrettin paşa orda 2 sene savaştı sizin dedeleriniz nerdeydi o zaman ve şimdi de siz onların kölesi olmuşsunuz biz değil size gereken cevabı bae halkı verecek çok yakındır bizim önceliğimiz şu an filistiğn ve israil sıranızı bekleyin
bunlar Lawrens'.ne bekliyorsunuz ki.pkk - arap-ısıd -abd.ingiliz hepsi aynı pislik.türkün türk ten başka dostu yokur
ciğeri 5 para etmez araplara bak. Osmanlıyı yıktınızda ne oldu tüm arap ülkelerinde savaş gözyaşı kan hepsinide hakediyorsunzu dahada beter olun. Açlıktan geberenler var arap ülkelerinde birbirinin kafasını kesen caniler daha beter olun
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