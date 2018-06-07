Faiz Son 6 Ayda %120 Arttı

Merkez Bankası, faiz oranında yeni bir artışa gitti.

Murat Çetinkaya, Ömer Duman, Erkan Kilimci, Emrah Şener, Murat Uysal’dan oluşan Merkez Banka Para Politikası ‘politika faizi’ olarak bilinen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını % 16,5’ten % 17,75’e yükseltti.

14 Aralık 2017’de %8 olan politika faizi, son altı ayda %120’den fazla artış göstermiş oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en son Londra’da Bloomberg’e verdiği röportajda, “Sebep netice ilişkisine baktığımız zaman faiz sebep enflasyon neticedir. Faiz ne kadar düşük olursa enflasyon da o kadar düşük olur. Faizi aşağı çektiğimiz anda bütün maliyet girdileri aşağı düşecektir” demiş ve daha önce birçok kez dile getirdiği “Kesinlikle faizden taviz vermeyeceğiz, faizi aşağıya doğru çekeceğiz. Faizi aşağıya doğru çektiğimizde enflasyon da düşecektir. Zira faiz enflasyonla doğru orantılıdır” şeklinde ifade ettiği faiz artışına karşı olduğunu teyit etmişti.

Ancak Erdoğan’ın bu sözlerinin ardından dolar 4,92’yi görünce Merkez Bankası 300 baz puan artışa gitmiş, ancak dolar kurunu bir türlü 4. 60’ın altında kalıcı hale getiremeyince 29-30 Mayıs’ta Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, finans piyasalarını teskin etmek için İngiltere’nin başkentine gitmişti.