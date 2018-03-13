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Vahşet! Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdü

DÜNYA HABERLERİ  | 13.03.2018 14:54 | Son Güncelleme

Bir otobüs durağında buluştuktan iki saat sonra 21 yaşındaki kadını cinsel ilişki sırasında boğarak öldüren adam, “Korkunç bir şey yaptım” diyerek polise teslim oldu.

Vahşet! Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdü

32 yaşındaki Mark Bruce, İskoçya'nın Aberdeen şehrindeki evinde sadece 9 gün önce 21 yaşına girmiş olan Chloe Miazek'i cinsel ilişki esnasında boğarak öldürdü.

Geçtiğimiz yılın kasım ayında gece ayrı şekilde eğlenen ikili sabahın erken saatlerinde bir araya geldi.

Chloe isimli genç kız gece kulübünden sarhoş olduğu için atılmadan önce içkiyi biraz fazla kaçırmıştı.

Genç kız, o sırada oldukça sarhoş olan Bruce'un da yakınlardaki bir bardan dakikalar önce ayrıldığı otobüs durağına yürüdü.

İkili Bruce'un dairesinde gitmeden önce konuşmaya başladı.

Aberdeen Yüksek Mahkemesi'ne, çiftin 'erotik boğulma'da ortak bir alakasının olduğu, Bruce'nun cinsel ilişki sırasında Chloe'nin boynunu sıkmasından saniyeler sonra genç kızın öldüğü söylendi.

'KORKUNÇ BİR ŞEY YAPTIM'

Saatler sonra Bruce'un Rosemount Polis Karakolu'na gitmeden önce sokaklarda saatlerce amaçsızca dolaşırken görüldüğü ve karakola gidip "korkunç bir şey yaptım" dediği öğrenildi.

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Avukat Jo McDonald, bir memurun ondan söylediklerine açıklık getirmesini istediğini ve Mark'ın da ona "Birini öldürdüm. Yatağımda bir kadın var." dediğini belirtti.

Ayrıca, "Açıklaması cinsel ilişki sırasında elleriyle boynunu kavradığı yönünde ve kanıtlar da bununla tutarlı." şeklinde konuştu.

HMP Barlinnie'de bir mahkum olan Bruce, cinayet suçlamasıyla karşı karşıya...

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