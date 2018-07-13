HABER

Fantezinin sonu feci bitti! En yakın arkadaşını yatağa bağladı, sonrası korkunç...

DÜNYA HABERLERİ  | 13.07.2018 21:04 | Son Güncelleme

İki yakın arkadaş hafta sonunu evde beraber eğlenerek geçiyordu.

25 yaşındaki kadın, evinde misafir ettiği 26 yaşındaki arkadaşını birden eğilip öptü.

Fantezinin sonu feci bitti! En yakın arkadaşını yatağa bağladı, sonrası korkunç...

1 / 11

Bunun üzerine 26 yaşındaki Shaunna Littlewood, Sarah Holden'ı kollarından yakalayarak yatak odasına götürdü.
2 / 11

Kendisi de arkadaşının yanına uzanıp isterse onu bağlayabileceğini söyledi.
3 / 11

Holden'ın kabul etmesiyle geceliği kullanarak ellerini ve ayaklarını yatağa bağladı.
4 / 11

Arkadaşına hemen döneceğini söyleyip yatak odasından ayrıldı. Sonrasında olacakları ise kimse hayal bile edemezdi.
5 / 11

Mutfak bıçağıyla geri gelen Littlewood, çocukluk arkadaşını bıçaklamaya başladı. Kabusa dönen gecede bıçak darbeleri Sarah Holden'ın yüzüne, karnına, boynuna ve göğsüne isabet etti.
6 / 11

Holden, o anları "Dilim tutulmuştu, yardım için çığlık atmak istedim ve sesim çıkmadı" diye anlattı.
7 / 11

Doktorlar, ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan kadını kurtarmayı başardı.
8 / 11

Sarah Holden'ın itiraflarını 'Grinin Elli Tonu seks oyunları' olarak niteleyen İngiliz basını, en yakın arkadaşların bir daha hiç barışmayacağını yazdı.
9 / 11

Shaunna Littlewood, çıkarıldığı mahkemede yedi yıl ceza almıştı.
10 / 11

11 / 11

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
seks fantezisi fantezi Fantezinin sonu feci bitti dünya

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'ın kitapları Meclis'te!

Adnan Oktar'ın kitapları Meclis'te!

Emniyet önünde Adnan Oktar'a destek eylemi! 'Milyar tane evladım olsa feda ederim'

Emniyet önünde Adnan Oktar'a destek eylemi! 'Milyar tane evladım olsa feda ederim'

Acun Ilıcalı'dan 150 milyon dolarlık dev anlaşma!

Acun Ilıcalı'dan 150 milyon dolarlık dev anlaşma!

'Ciciş kardeşler'in 6 yıla kadar hapis istemi

'Ciciş kardeşler'in 6 yıla kadar hapis istemi

OHAL kalkıyor, FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede yeni düzenlemeler geliyor

OHAL kalkıyor, FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede yeni düzenlemeler geliyor

14 yaşındaki çocuk hamile kaldı! Şüpheliler: Ağabeyi ile dayısı

14 yaşındaki çocuk hamile kaldı! Şüpheliler: Ağabeyi ile dayısı

Okuyucu Yorumları 4 yorum
Yanlış kullanımdan dolayı yavaş yavaş yok olmaya başlamış fantezilerden biri..
nasıl bir sapkınlık?! en yakın arkadaşıyla fantezi yap sonra da bıçakla öldürmeye kalk! ikisinin de tedavi görmesi gerek. suçlu da diğeri de anormal.
Sapıklığın sonu, nereye gideceği belli olmaz. Onun için akıllı olacaksın , hiç bir şekilde sapıklık yapmayacaksın.
grinin elli tonu ne alaka baya baya temel içgüdü
Diğer Haberler
ABD Esad rejimini vurdu! Üst düzey subaylar da dahil onlarca ölü!

ABD Esad rejimini vurdu! Üst düzey subaylar da dahil onlarca ölü!

ABD Başkanı Trump'tan Kraliçe II. Elizabeth'e şok tavır! Dünya bu hareketi konuşuyor

ABD Başkanı Trump'tan Kraliçe II. Elizabeth'e şok tavır! Dünya bu hareketi konuşuyor

ABD-Rusya gerilimini tırmandıracak karar: 12 Rus istihbarat üyesi ABD başkanlık seçimlerine müdahale etti

ABD-Rusya gerilimini tırmandıracak karar: 12 Rus istihbarat üyesi ABD başkanlık seçimlerine müdahale etti

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

FETÖ elebaşı Gülen iade mi ediliyor? ABD'den önemli açıklama

FETÖ elebaşı Gülen iade mi ediliyor? ABD'den önemli açıklama

Juncker sarhoş olduğu iddialarına açıklama getirdi

Juncker sarhoş olduğu iddialarına açıklama getirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.