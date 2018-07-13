25 yaşındaki kadın, evinde misafir ettiği 26 yaşındaki arkadaşını birden eğilip öptü.

Fantezinin sonu feci bitti! En yakın arkadaşını yatağa bağladı, sonrası korkunç...

1 / 11 Bunun üzerine 26 yaşındaki Shaunna Littlewood, Sarah Holden'ı kollarından yakalayarak yatak odasına götürdü.

2 / 11 Kendisi de arkadaşının yanına uzanıp isterse onu bağlayabileceğini söyledi.

3 / 11 Holden'ın kabul etmesiyle geceliği kullanarak ellerini ve ayaklarını yatağa bağladı.

4 / 11 Arkadaşına hemen döneceğini söyleyip yatak odasından ayrıldı. Sonrasında olacakları ise kimse hayal bile edemezdi.

5 / 11 Mutfak bıçağıyla geri gelen Littlewood, çocukluk arkadaşını bıçaklamaya başladı. Kabusa dönen gecede bıçak darbeleri Sarah Holden'ın yüzüne, karnına, boynuna ve göğsüne isabet etti.

6 / 11 Holden, o anları "Dilim tutulmuştu, yardım için çığlık atmak istedim ve sesim çıkmadı" diye anlattı.

7 / 11 Doktorlar, ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan kadını kurtarmayı başardı.

8 / 11 Sarah Holden'ın itiraflarını 'Grinin Elli Tonu seks oyunları' olarak niteleyen İngiliz basını, en yakın arkadaşların bir daha hiç barışmayacağını yazdı.

9 / 11 Shaunna Littlewood, çıkarıldığı mahkemede yedi yıl ceza almıştı.

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