FARC'ın üst düzey ismi 'uyuşturucu ticareti' suçlamasıyla gözaltında

Hükümetle yaptığı anlaşma ile silah bırakan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ve yeni siyasi parti Toplumun Alternatif Devrimci Gücü (FARC) yönetim kurulu üyelerinden Jesus Santrich evinde gözaltına alındı.

Gerçek ismi Seuxis Hernandez Solarte olan FARC'ın sembol isimlerinden Santrich'in gözaltına alındığı bilgisi FARC'ın üst düzey yöneticileri tarafından da doğrulandı.

AA'nın haberine göre ülke basınında, gözaltı kararının ABD'nin bu ülkedeki büyükelçiliğinin isteğiyle gerçekleştirildiği belirtildi.

Kolombiya Başsavcılığının "yüklü miktarda uyuşturucu ticareti" suçlamasıyla gözaltına aldığı Santrich'in başkent Bogota'daki evinde güvenlik güçlerinin aramalarını sürdürdüğü öğrenildi.

FARC'ın üst düzey isimlerinden Pastor Alape de gözaltı kararı sonrası sosyal paylaşım hesabından bir açıklama yaptı.

"Başsavcılık açık bir şekilde Kolombiya'daki barışın karşısında yer almıştır." ifadesini kullanan Alape, gözaltı kararının ülkeyi ziyaret eden Norveç Başbakanı Erna Solberg ile barış anlaşması konusunda bir araya gelmelerinin hemen ardından gerçekleşmesine dikkati çekti.

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'un, gözaltı kararıyla ilgili kısa bir süre içinde açıklama yapması bekleniyor.

(AA)