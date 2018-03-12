Farc'ın ilk kez katıldığı Kolombiya seçimlerinde zafer barış anlaşması karşıtlarının

Kolombiya'da Pazar günü düzenlenen seçimlerde, Farc (Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri) ile 2016'da varılan barış anlaşmasına karşı çıkan sağcı partiler sandıktan birinci çıktı ama hiç bir parti tek başına çoğunluğa ulaşamadı.

Seçimler, Kolombiya devleti ile 52 yıllık süren çatışmalarından ardından 2016'daki barış anlaşmasıyla siyasi partiye dönüşen Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri Farc'ın sandıkta yarıştığı ilk seçim oldu.

Silahlı varlığına son veren Farc, siyasi parti olarak adını 'Halk için Alternatif Devrimci Güç'e çevirmişti.

Oyların yüzde 90'ının sayılmasıyla Eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe'nin Demokratik Merkez partisi mecliste en çok sandalyeye sahip parti oldu.

Farc ise kamu oyu yoklamalarının beklentisi doğrultusunda sandıkta oyların yalnızca yüzde 0.4'ünü alarak rakipleri karşısında zayıf kaldı ama barış anlaşması uyarısınca oy oranına bakılmaksızın Farc'a Senato'da 5, Temsilciler Meclisi'nde 5 olmak üzere Kongre'de toplam 10 garanti sandalye verildi.

Seçimlerin resmi sonuçlarının Pazartesi akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.