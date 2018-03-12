FARC'ın ilk siyaset sınavı kötü geçti

Silah bırakarak siyasete atılan FARC'ın oyları ise yüzde 1'in altında kaldı.Kolombiya'da Pazar günü yapılan genel seçimler, 2016'daki barış anlaşmasının ardından eski gerilla örgütü Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) de siyasi parti olarak katıldığı ilk seçim oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre ülkenin eski devlet başkanı Alvaro Uribe'nin lideri olduğu Merkez Demokratik partisi en fazla oyu alan taraf oldu.

Adını "Halk için Alternatif Devrimci Güç"e dönüştüren ve silah bırakan FARC'ın oyları ise yüzde 1'in altında kaldı. Ancak barış anlaşması maddeleri uyarınca seçimdeki oy oranına bakılmaksızın FARC'a beşi Senato'da beşi de Temsilciler Meclisi'nde olmak üzere Kongre'de 10 sandalye verilecek. Senato'ya girecek eski FARC komutanlarından Pablo Catatumbo, "Hayatımda ilk kez oy verdim ve bunu barış için yaptım" dedi.

Hiçbir parti çoğunluğu elde edemedi

FARC'la yapılan barış anlaşmasına karşı çıkan Merkez Demokratik partisi yüzde 16'lık oy oranıyla Senato 19, Temcilciler Meclisi'nde ise 33 sandalye kazandı. Liberal Parti ise Temsilciler Meclisi için verilen oylarda az farkla Merkez Demokratik'i geçti.