Farklılıklarla Yaşamak: Türkiye'deki Suriyeli çocuklara okulla açılan pencere

"Bu okulu çok seviyorum. Okuyorum, öğreniyor ve birçok Türk arkadaşım var. Çok iyiler" diyor 10 yaşındaki Eye Kenco mükemmele yakın Türkçesiyle. Suriyeli bu kız çocuğu Türkiye'de kalmayı istiyor. "Suriye'de arkadaşım yok. Burası evim gibi" diyor.

Okul Suriye sınırına 70 kilometre mesafede ve 1,650 öğrencisinin neredeyse yarısı Suriyeli. Ama futbol turnuvasını izlerken bunu anlamak mümkün değil. Hepsi Türkçe konuşuyor.

Savaşın parçaladığı ve harabettiği ülkelerinden kaçan milyonlarca Suriyeli Türkiye'de yaşamlarını sürdürmeye çalışırken, gelenlerin toplumla bütünleşmesi sürecinin en ön saflarında okullar var.

BBC ekibi olarak ziyaret ettiğimiz gün, Çınar'ın sınıfında "O Ses Türkiye" tarzı bir şarkı söyleme yarışması yapılıyordu mesela. Bütün program Türkçe olarak tabi.

"Sınıfa ilk girdiğimde, sanki orda değilmişim gibi yaptılar. Beni tamamen görmezden geldiler."

Çınar, yine de çocukların uyum sağlamasının o kadar kolay olmadığını anlatıyor.

Muhammed Ali Çınar bu projede görev alan 5 bin 500 uzman öğretmenden biri.

300 milyon euroya malolan bu projenin maliyeti Avrupa Birliği tarafından karşılanıyor.

Şehit Karayılan İlkokulu da işte Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi adı verilen bu yeni proje kapsamındaki binlerce okuldan biri.

"İstedikleri şarkıyı seçmelerini söyledim. Hepsi Türkçe şarkılar seçmiş" diyor şaşkınlıkla.

Buna karşılık o da geleneksel bir Arap giysisiyle Arapça bir şarkı söyleyince, öğrencilerin çoşkulu alkışlarıyla karşılanıyor.

Projenin ana amaçlarından biri Suriyeli çocuklara psikolojik olarak da destek sağlamak. Bu amaçla 500 civarında psikolog da görev yapıyor.

'Kapı hızlı çarpsa ağlıyorlar'

Öğretmen Çınar "Suriyeli çocuklar kapı biraz çarparak kapansa ağlıyor" diyor. "Bir keresinde üzerimizden geçen bir uçaktan duman çıktığını görünce hep birden 'Hava saldırısı mı var, yoksa terör saldırısı mı' diye sordular."

"Öğrencilerimden biri kendi kendini kesiyor, sınıf arkadaşlarıyla kavga ediyor ve sigara içiyordu. Türklerden nefret ediyordu" diye anımsıyor Çınar. Onun uyum sağlaması için aylar geçmesi gerekmiş. Çınar "Şimdi kardeş gibiyiz. Beşar Esad'dan sonra en çok beni sevdiğini söylüyor" diyor gülerek.

Suriyeli mülteciler Türkiye'ye ilk gelmeye başladığında Cumhurbaşkanı Erdoğan onları "misafir" diye tanımlamıştı. O sırada geçici bir süre Türkiye'de kalacakları düşünülüyordu.