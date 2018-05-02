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Fas İran ile diplomatik ilişkilere son verdi.

02.05.2018 12:02 | Son Güncelleme

Fas, terörü desteklediği gereçesiyle İran ile diplomatik ilişkilerine son verdi.

Fas hükümeti İran'ı Batı Sahra'daki bağımsızlık hareketlerine silah yardımı yapmakla suçluyor.Fas hükümeti, ülkeyi istikrarsızlaştırmaya çalışmakla suçladığı İran ile arasındaki diplomatik ilişkilere son verdi. Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, İran'ı Batı Sahra bağımsızlık hareketine silah yardımı yapmakla suçladı. Bakan, "ellerinde İran'ın Lübnan Hizbullahı üzerinden silah yardımı yaptığına ve Fas'taki asilerin mücadelesine destek verdiğine dair delillerin bulunduğunu" söyledi.

Burita, "İran'ın Batı Sahra'daki Polisario örgütünü desteklemekle doğrudan Fas'ın yüksek menfaatlerini hedef aldığını" belirtti. İlk parti silahların örgütün eline geçtiğini ifade eden Fas Dışişleri Bakanı Burita, "silahlarla ilgili ayrıntıları" açıklamaya hazır olduklarını söyledi.

Fas'ın suçlamaları, İran ile uluslararası toplumla arasındaki gerginliğin arttığı bir döneme tesadüf ediyor. ABD, İsrail ve Suudi Arabistan İran'ı radikal unsurları desteklemek suretiyle Ortadoğu'yu istikrarsızlığa sürüklemeye çalışmakla suçluyor.

Hizbullah'tan yalanlama

Burita'nın açıklamasından hemen ardından Hizbullah, Fas'ı söz konusu üç devletin baskılarına boyun eğmek ve "mesnetsiz iddialarda" bulunmakla suçladı. Burita diplomatik ilişkilere son verilmesinin "güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerle değil, sadece İran'ın Polisario'ya destek vermesiyle ilgili olduğunu" söyledi.

Eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra üzerinde hak iddia eden Fas, 1970'lli yıllarda bölgeyi işgal ve ilhak etmişti. Komşu Cezayir'de yuvalanan Polisario örgütü ise bölgenin bağımsızlığı için mücadele veriyor.

DW, AFP/AG, HS

© Deutsche Welle Türkçe

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