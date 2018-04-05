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Fast food zincirinde ölü örümcek skandalı! Türkiye'de de şubesi var...

DÜNYA HABERLERİ  | 05.04.2018 14:15 | Son Güncelleme

Türkiye'de de şubesi olan fast food zincirine giderek tavuklu sandviç satın alan bir kadın ilk ısırık sonrasında hayatının şokunu yaşadı. Genç kadın sandviçin içinde oldukça büyük boyutlarda bir örümcek bulunduğunu fark etti ve görüntüsünü Facebook hesabından paylaştı.

Fast food zincirinde ölü örümcek skandalı! Türkiye'de de şubesi var...

Dünya’nın en popüler fast food zincirlerinden biri uluslararası kamuoyunun gündeminde… Türkiye’de de şubesi bulunan fast food zincirinin İskoçya’nın Edinburgh kentindeki bir şubesine giden Ciara Harvie isimli kadın tavuklu burger siparişi verdi. Özel aracıyla, araçlara hizmet veren bölümden yemeğini satın alan Ciara Harvie, yaklaşık 3 pound ödediği sandviçi heyecanla paketinden çıkardı.

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İlk ısırığını aldıktan sonra yemeğe bakan Ciara hayatının şokunu yaşadı. Longniddry’de yaşayan 20 yaşındaki Ciara, ekmek ve marulun arasında garip bir cisim gördü. Dikkatlice bakan genç kadın marulun içindeki şeyin örümcek olduğunu fark edince panik oldu. Sandviçin fotoğraflarını uzaktan ve yakından çeken Ciara mağazayı şikayet etti. Fotoğrafları sosyal medyadan paylaşan Ciara’ya fast food zinciri telafi için bir sandviç daha vermek istediklerini söyledi.

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Ciara, “Gittiğim lokantadaki sandviçin içinden ölü bir örümcek çıktı. Geri götürdüm fakat özür dilemediler. Bir daha oraya gitmeyeceğim” dedi. Genç kadının sosyal medya paylaşımı 2000 kişiye ulaşırken fast food zincirinin sözcüsü konuyla ilgili, “Müşterimizin böyle bir deneyim yaşadığını duyduğumuz için çok üzgünüz. Biz kendisiyle konuştuk ve özür diledik. Kendisine telafi yemek önerdik fakat bu teklifimiz reddedildi” açıklamasını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
fast food ölü örümcek tavuklu sandviç Facebook Ciara Harvie

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bir haber veriyorsanız ve halkınızı bu konuda uyarıyorsanız eğer ozaman o şirketin adınıda vereceksiniz vermeyince neye yarar bu iş madem böyle işler var ve burdada faliyet gösteriyor bu şirket ozaman kardeşim adını verin insanlar bilsin bilsin vermezseniz haber değeriniz boş zaten
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