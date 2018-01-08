Fatih Akın'a Altın Küre

Geceye cinsel tacize karşı mücadele eylemi damgasını vururken, yönetmen Fatih Akın Paramparça filmiyle Altın Küre kazandı.Film ve televizyon sektörünün prestijli Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu. Türkiye kökenli Alman yönetmen Fatih Akın son filmi Aus dem Nichts (Paramparça) ile Altın Küre Ödül'ü kazananlar arasına katıldı. Oscar Ödülleri öncesi en önemli ödül olan Altın Küre Ödülleri'nde Akın, Diane Kruger ve Numan Acar'ın başrolerini paylaştığı filmiyle En İyi Yabancı Film kategorsind Altın Küre kazandı.

Beverly Hills'de düzenlenen 75'inci Altın Küre Ödül törenine bu yıl Hollywood'daki cinsel taciz skandallarını protesto etmek amacıyla düzenlenen eylem damgasını vurdu.

Eyleme katılan sanatçılar geceye siyah kıyafetleriyle katılarak, kıyafetlerinin yakalarına Time's Up (Vakti geldi) etiketleri taktılar.

Bu yıl geceye damgasını vuran film ise Martin McDonagh'ın yönettiği ve başrollerini Frances McDormand, Woody Harrelson ve Sam Rockwell'in paylaştığı Three Billboards Outside Ebbing, Missouri oldu.