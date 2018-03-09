Fatma Şahin'in Hollanda ziyaretine iptal

Hollanda iptal kararının karşılıklı istişareler sonucu alındığını açıkladı.Hollanda, 16 Nisan anayasa referandumu öncesi Türkiye ile yaşanan ziyaret krizinin yıldönümünde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in ülkeye yapmayı planladığı ziyaretin iptal edildiğini açıkladı.

Açıklama, Hollanda Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Annemijn van den Broek'ten geldi. Sözcü van den Broek, Alman dpa haber ajansına yaptığı açıklamada, iptal kararının Türk tarafıyla olumlu bir hava içinde karşılıklı istişareler sonucu alındığını belirtti. Türkiye'nin ziyaretle ilgili olarak Hollanda makamlarını bilgilendirdiğini belirten sözcü, "Karşılıklı istişareler sonucu ziyaretin şu an için uygun olmadığı sonucuna vardık" dedi.

2011-2013 yılları arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevini üstlenen AKP'li Fatma Şahin'in, Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Hollanda'dan sınırdışı edilmesinin yıldönümü olan Pazar günü Deventer kasabasında bir etkinliğe katılması planlanıyordu. Şahin'in bir camide düzenlenecek etkinlikte Hollanda'daki Türk kökenli kadınlarla bir araya gelmesi amaçlanıyordu.