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Fatma Şahin'in Hollanda ziyaretine iptal

09.03.2018 16:44 | Son Güncelleme

Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin'in, Aile Bakanı Kaya'nın sınırdışı edilmesinin yıldönümünde Hollanda'ya yapacağı ziyaret iptal edildi.

Fatma Şahin'in Hollanda ziyaretine iptal

Hollanda iptal kararının karşılıklı istişareler sonucu alındığını açıkladı.Hollanda, 16 Nisan anayasa referandumu öncesi Türkiye ile yaşanan ziyaret krizinin yıldönümünde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in ülkeye yapmayı planladığı ziyaretin iptal edildiğini açıkladı.

Açıklama, Hollanda Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Annemijn van den Broek'ten geldi. Sözcü van den Broek, Alman dpa haber ajansına yaptığı açıklamada, iptal kararının Türk tarafıyla olumlu bir hava içinde karşılıklı istişareler sonucu alındığını belirtti. Türkiye'nin ziyaretle ilgili olarak Hollanda makamlarını bilgilendirdiğini belirten sözcü, "Karşılıklı istişareler sonucu ziyaretin şu an için uygun olmadığı sonucuna vardık" dedi.

2011-2013 yılları arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevini üstlenen AKP'li Fatma Şahin'in, Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Hollanda'dan sınırdışı edilmesinin yıldönümü olan Pazar günü Deventer kasabasında bir etkinliğe katılması planlanıyordu. Şahin'in bir camide düzenlenecek etkinlikte Hollanda'daki Türk kökenli kadınlarla bir araya gelmesi amaçlanıyordu.

Türkiye ve Hollanda arasındaki ilişkiler, 16 Nisan anayasa referandumu öncesi Türk siyasetçilerin Hollanda'daki Türk seçmenlerle buluşma etkinliklerine izin verilmemesi üzerine gerilmişti. Hollanda önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağına iniş izni vermemiş, ardından 11 Nisan 2017'de Almanya'dan kara yolu ile Rotterdam'a giden Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya sınırdışı edilmişti. Bakanın sınırdışı edilmesiyle iki ülke arasındaki referandum gerginliği, diplomatik krize dönüşmüştü.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Şubat ayında yaptığı açıklamada, geçen yıl istişareler için geri çağırdığı Ankara'daki büyükelçisini resmen geri çekme kararı aldığını duyurmuştu. Bakanlık, Türkiye'den yeni bir büyükelçinin de kabul edilmeyeceğini bildirmişti.

dpa/ÖA,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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