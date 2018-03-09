FAZ: SPD'de fırtına dinecek mi?

Son hükümetin Adalet Bakanı Maas şimdiye kadar dış politikada kendini pek gösteremedi ama dışişleriyle ilgili konulara kısa zamanda adapte olabilecek yeteneğe sahip bir politikacı. Bakan kontenjanı belli olduktan, koalisyon anlaşması imzalandıktan ve hükümet göreve başladıktan sonra SPD'de kopan fırtınalar dinecek mi? Bir zamanlar dost oldukları söylenen eski Genel Başkan Martin Schulz ve eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel dışişleri bakanlığı için o kadar çekiştiler ki sonunda ikisi de dışarda kaldı. Partililer de şaşkınlık içinde, nasıl olup da büyük yan hasara yol açan kendini yiyip bitirme durumuna düştüklerini merak ediyor.”

Handelsblatt gazetesi dışişleri bakanlığındaki değişikliği konu alan yorumunda görevin yeniden Gabriel'e verilmemesinin doğru olmadığını savunuyor:

"Böyle zamanlarda tecrübeli bir kılavuzumuz olsa demek için Gabriel'in dışişleri bakanlığındaki halefini hafif sıklet gibi göstermeye çalışmak gerekmez. Kimse yeri doldurulamaz değildir. Hele Gabriel hiç değildir. Hem parti içinde hem de dış politikada birçok hata yaptı. Moskova'ya yanaşmakla Avrupa'da güvensizliğe yol açtı. Yine de Gabriel Almanya'nın dış politikasına itibar kazandırdı ve Almanya'nın dünyadaki konumuyla ilgili akıllı sözler etti. Mevcut şartlar karşısında ondan daha uygun dışişleri bakanı bulunamazdı.”