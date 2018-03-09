HABER

FAZ: SPD'de fırtına dinecek mi?

09.03.2018 09:57 | Son Güncelleme

Almanya'da Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in kabineden çekilmesi, ABD Başkanı Trump’ın gümrük vergileri kararı ve Çin'in dünya siyaset sahnesindeki yükselişi, Alman basınında öne çıkan konular…Frankfurter Allgemeine Zeitung Sosyal Demokrat Parti'nin yeni hükümette yer alacak bakanlarını belirlemekte çektiği sıkıntılara değiniyor: "Alman Sosyal Demokrat Partisi (SPD), Alman kamuoyunun her dışişleri bakanına olduğu gibi Heiko Maas'a da yüksek sempati notu vereceği umuduyla popülariteyi ‘takım ruhuyla' değiştiriyor.

FAZ: SPD'de fırtına dinecek mi?

Son hükümetin Adalet Bakanı Maas şimdiye kadar dış politikada kendini pek gösteremedi ama dışişleriyle ilgili konulara kısa zamanda adapte olabilecek yeteneğe sahip bir politikacı. Bakan kontenjanı belli olduktan, koalisyon anlaşması imzalandıktan ve hükümet göreve başladıktan sonra SPD'de kopan fırtınalar dinecek mi? Bir zamanlar dost oldukları söylenen eski Genel Başkan Martin Schulz ve eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel dışişleri bakanlığı için o kadar çekiştiler ki sonunda ikisi de dışarda kaldı. Partililer de şaşkınlık içinde, nasıl olup da büyük yan hasara yol açan kendini yiyip bitirme durumuna düştüklerini merak ediyor.”

Handelsblatt gazetesi dışişleri bakanlığındaki değişikliği konu alan yorumunda görevin yeniden Gabriel'e verilmemesinin doğru olmadığını savunuyor:

"Böyle zamanlarda tecrübeli bir kılavuzumuz olsa demek için Gabriel'in dışişleri bakanlığındaki halefini hafif sıklet gibi göstermeye çalışmak gerekmez. Kimse yeri doldurulamaz değildir. Hele Gabriel hiç değildir. Hem parti içinde hem de dış politikada birçok hata yaptı. Moskova'ya yanaşmakla Avrupa'da güvensizliğe yol açtı. Yine de Gabriel Almanya'nın dış politikasına itibar kazandırdı ve Almanya'nın dünyadaki konumuyla ilgili akıllı sözler etti. Mevcut şartlar karşısında ondan daha uygun dışişleri bakanı bulunamazdı.”

Stuttgarter Zeitung ABD Başkanı Donald Trump'un ulusal güvenliği koruma gerekçesiyle kararlaştırdığı zamlı gümrük tarifelerine şu satırları ayırmış:

"1990'lı yıllarda çoğu ekonomistin sarsılmaz dogmaları arasında küreselleşmenin geri döndürülemez olduğu da vardı. Tam aksine işadamı Donald Trump ABD Başkanı olduktan sonra bunun aksini ispat etmeye kalkışıyor. Başarabilir de. Çünkü küreselleşme pekâlâ geri döndürülebilir. Ama serbest dünya ticaretinden en kârlı çıkan birinin bu kazanıma el atacağını kimse tahmin edemezdi.”

Frankfurter Allgemeine Zeitung Çin'in dış politikasını ekonomik çıkarların yönlendirdiğini yazıyor:

"Çin'in ekonomik yayılmaya dayalı jeopolitik dünya liderliğine yükseliş politikası izlediğinden kimsenin kuşkusu yok. Yeni İpek Yolu'nun yaratılmasında sadece ikna kabiliyetini kullandığı söylenemez. Çin yönetiminin ısrarla belirlediği hedefin izini sürmesi bu ülkeyi Batı'dan ayıran en belirgin özelliğidir. ABD artık hangi rolü oynamak istediğini bile bilemiyor. Avrupa deseniz, dağılma tehlikesini savuşturmaya çalışmakla meşgul. ABD ile Avrupa'nın yolları ayrılırsa Çin ‘büyük' liderinin yönetiminde kendi düzenini dünyaya kabul ettirme hedefine çok daha çabuk varacaktır.”

DW/AG,BK

© Deutsche Welle Türkçe

Taksim'de silah sesleri!Taksim'de silah sesleri!
Giriş çıkışlar tutuldu! İstanbul'da her yer aranıyorGiriş çıkışlar tutuldu! İstanbul'da her yer aranıyor
Seviye yerlerde! 'Sperm bankası da neymiş, ne inşaat işçileri var'Seviye yerlerde! 'Sperm bankası da neymiş, ne inşaat işçileri var'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı'nın makyajsız halini Acun Ilıcalı paylaştı

Şeyma Subaşı'nın makyajsız halini Acun Ilıcalı paylaştı

İki aile sokak ortasında çatıştı: 5 ölü 2 yaralı

İki aile sokak ortasında çatıştı: 5 ölü 2 yaralı

Erdoğan'ın Nureddin Yıldız hakkındaki sözlerine tepki! 'Haddinizi aşmayınız'

Erdoğan'ın Nureddin Yıldız hakkındaki sözlerine tepki! 'Haddinizi aşmayınız'

Haksız faturaya e-Devlet'ten takip

Haksız faturaya e-Devlet'ten takip

Karadeniz'de iğrenç olay! Silah zoruyla cinsel ilişkiye zorluyorlardı!

Karadeniz'de iğrenç olay! Silah zoruyla cinsel ilişkiye zorluyorlardı!

Hollanda, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in ziyaretini iptal etti

Hollanda, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in ziyaretini iptal etti

İlginizi Çekebilir

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Sonuçları olur

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Sonuçları olur

Donald Trump imzayı atıyor! 'Savaş' bu akşam başlayacak

Donald Trump imzayı atıyor! 'Savaş' bu akşam başlayacak

Telefonundan cinsel ilişkiyi izleyen oğlunun elini kesti!

Telefonundan cinsel ilişkiyi izleyen oğlunun elini kesti!

Çılgın çiftin 'havan mermisi' fantezisinin sonu kötü bitti

Çılgın çiftin 'havan mermisi' fantezisinin sonu kötü bitti

Dünya diken üstünde! 'Kıyamete hazırlıyor'

Dünya diken üstünde! 'Kıyamete hazırlıyor'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Merkel ABD'nin ek vergi kararından endişeli

Merkel ABD'nin ek vergi kararından endişeli

AB ve Çin’den Trump’ın Vergi Kararına Sert Tepki

AB ve Çin’den Trump’ın Vergi Kararına Sert Tepki

Merkel: AB, ABD'nin çelik ve alüminyuma ek gümrük vergilerinden muaf tutulsun

Merkel: AB, ABD'nin çelik ve alüminyuma ek gümrük vergilerinden muaf tutulsun

Suriye'den flaş açıklama: Türkiye'nin işgaline karşı...

Suriye'den flaş açıklama: Türkiye'nin işgaline karşı...

BM: Dev bir trajedi karşı karşıyayız

BM: Dev bir trajedi karşı karşıyayız

Spiegel: AfD milletvekili Kuzey Irak'ta

Spiegel: AfD milletvekili Kuzey Irak'ta

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.