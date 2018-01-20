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FAZ: Türkiye Kürtlere karşı Operasyon Zeytindalı harekatını başlattı

DÜNYA HABERLERİ | 20.01.2018 20:48 | Son Güncelleme 5 saat önce

Hilal Sarı / İstanbul, 20 Ocak (DHA) – Almanya'nın en çok okunan gazetelerinden biri olan Frankfurter Allgemeine Zeitung "Operasyon Zeytindalı” üst başlığıyla verdiği haberini "Türkiye Kürtlere karşı askeri harekat başlattı” başlığıyla verdi.

Haberde "Günlerdir yapılacağına dair açıklamalar gelen askeri harekat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına göre 'fiilen' başladı. Rusya ise endişeli ve kendini geri plana çekti” ifadeleri yer aldı.

Afrin harekatına ilişkin haberde Genelkurmay Başkanlığı'nın Zeytindalı Harekatı'nın amacını Suriye'nin kuzey bölgelerindeki halkı "teröristlerin baskısından kurtarmak” olarak açıkladığına da yer verildi ve şu değerlendirme yapıldı: "Harekat, ABD tarafından desteklenen ve PKK'nın Suriye uzantısı olan, YPG'yi hedef alıyor. PKK, Türkiye'de, Avrupa Birliği'nde ve ABD'de terör örgütü olarak kabul ediliyor"

Habere göre YPG hava saldırıları sonucu yaralıların olduğunu ve Afrin sınırında Türk birlikleriyle "çatışmada” olduklarını açıkladı.

(Fotoğraflı)

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