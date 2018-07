Fazıl Say: Sanatımı Türkiye'de yapmak istiyorum

Say geçtiğimiz günlerde de Harbiye konserinin iptal edilmesine tepki göstermişti.Piyanist ve besteci Fazıl Say, Instagram hesabında, "Ülkemde yaşamak istiyorum ve ülkemde sanatımı yapmak istiyorum" sözlerinin yazılı olduğu bir görsel paylaştı. Dünyaca ünlü müzisyen, bu paylaşımının altında da kapsamlı bir mesaja yer verdi. Gelecek aylarda "tepeden tırnağa görüşmeler gerçekleştireceğini" belirten Say, "önündeki engelleri, önyargıları, yanlış algıları yok etmek istediğini" dile getirdi. Say sözlerini şöyle sürdürdü:

"Memleketimi çok seven bir insanım, ve sanatımı tüm dünyada olduğu gibi kendi ülkemde de icra etmek istiyorum. Benim konserlerimin sadece birkaçı belediyeler ile, önce bu sayının artmasını bu ilişkinin doğmasını, halkla buluşmalarımızda, Belediyelerin desteğinin artmasına çalışacağım... Bu sayı artmalıdır… Bu önyargı kırılmalıdır. Fazıl Say da bir Türk vatandaşıdır. Benimle bir konser için çalışan bir belediye suç mu işlemiş olur, lütfen, bu yanlışlardan dönelim. Sonra üniversitelerde tekrar konserler vereyim istiyorum, yıllardır davet edilmiyorum, gençlerle buluşamıyorum, bu kapıların da ardına kadar açılması için gayret edeceğim. Şansımı tekrar ve tekrar deneyeceğim."