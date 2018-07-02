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FBI ABD’li IŞİD Sempatizanını Saldırı Planı Yaparken Yakaladı

02.07.2018 23:53 | Son Güncelleme

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Amerika’nın bağımsızlığını kutladığı 4 Temmuz'da Cleveland kentinin merkezinde terör saldırısı planlamakla suçlanan bir kişinin tutuklandığını açıkladı

FBI ABD’li IŞİD Sempatizanını Saldırı Planı Yaparken Yakaladı

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Amerika’nın bağımsızlığını kutladığı 4 Temmuz'da Cleveland kentinin merkezinde terör saldırısı planlamakla suçlanan bir kişinin tutuklandığını açıkladı. FBI yetkilileri, Demetrius Nathaniel Pitts isimli şahsın ayrıca terör örgütüne maddi yardım yapmaya çalıştığını da belirtti.

Pazar günü FBI görevlilerince tutuklanan Amerikan vatandaşı Pitts’in, IŞİD’e bağlılık yemini ettiği de gelen bilgiler arasında. Yetkililer, kıimliğini gizleyen FBI görevlileriyle buluşan Pitts’in saldırı planını bu görevlilere anlattığını aktardı.

Konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyen FBI yetkilisi Stephen Anthony, “Abdur Rahim Refik olarak da bilinen Demetrius Nathaniel Pitts tutuklanmış bulunmaktadır. Pitts yabancı bir terör örgütüne maddi destek sağlama girişimiyle takibe alındı. Pitts’in şiddete bu kadar çok meyilli olması hepimizi endişelendirdi çünkü sorgu sırasında Amerika’da bir saldırı gerçekleştirmek istediğini ve ayrıca bir terör örgütüne katılmayı arzuladığını açıkça itiraf etti. Facebook profilindeki paylaşımları aslında çok rahatsız edici. Paylaşımları arasında şöyle cümleler de mevcut, ‘Biz Müslümanlar’ın artık bunu bir standart haline getirmesi gerekiyor, hepimiz silah ve el bombası kullanmayı öğrenmeli ve bire bir kavgalar için kendimizi eğitmeliyiz’ Gizli bir FBI ajanı, Pitts’in ulusal güvenliğe bir tehdit oluşturup oluşturmadığını belirlemesi için Pitts’le tanıştırıldı. Pitts’in saldırı, aile içi şiddet, soygun, gizli silah taşımak da dahil olmak üzere uzun suç listesi endişelenmemizin artmasına neden oldu” dedi.

FBI yetkilisi Anthony, tutuklanan Pitts’in El Kaide’ye bağlılık yemini ettiğini de kaydetti: “Gizli ajanımız, Pitts’le uzun bir görüşme yaptı. Bu görüşmede Pitts, kendi isteğiyle El Kaide’ye olan bağlılığını, Amerika’da Ohio eyaletinin Cleveland kentinde terör saldırısı düzenleyerek askeri personeli ve ailelerini öldürmek istediğini, daha sonra da bir zamanlar ikamet ettiği Philadelphia’da bir terör saldırısı düzenleyerek federal ve yerel polis öldürmek istediğini belirtti. Bu görüşme sonrası Pitts tutuklandı.”

Pitts, federal bir mahkemede yargılanacak. Yabancı bir terör örgütüne maddi destek sağlama girişimi nedeniyle suçlu bulunursa 20 yılk hapis cezasına çarptırılabilir.

Yetkililer, zanlının, Cleveland kenti merkezinde Temmuz ayında büyük ölçekli bir saldırı düzenleyebileceği yerleri keşfetmek için yürüyüşler yaptığını, patlayıcılarla dolu bir minibüsü nereye park edebileceğini araştırdığını belirtiyor.

Zanlının ordu mensuplarının çocuklarına içi bomba ve şarapnel dolu uzaktan kumandalı arabalar hediye etmeyi planladığı da kaydediliyor.

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