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FBI Başkan Yardımcısı İstifa Etti

30.01.2018 00:18 | Son Güncelleme 3 saat önce

Başkan Donald Trump’ın siyaseten taraflı olmakla suçladığı ve 2016 seçimlerinde Demokrat aday Hillary Clinton’a destek verdiği iddia edilen Federal Soruşturma Dairesi’nin (FBI) iki numaralı ismi Andrew McCabe istifa etti.

Başkan Donald Trump'ın siyaseten taraflı olmakla suçladığı ve 2016 seçimlerinde Demokrat aday Hillary Clinton'a destek verdiği iddia edilen Federal Soruşturma Dairesi'nin (FBI) iki numaralı ismi Andrew McCabe istifa etti.

McCabe'in Mart ayında emekli olması bekleniyordu. Henüz konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadığı için adının açıklanmaması koşuluyla konuşan bir kaynağa göre, McCabe, emeklilik gününe kadar izinde sayılmış olacak. FBI'ın iki numaralı ismi bir süredir Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin ve Başkan'ın eleştiri oklarının hedefindeydi.

McCabe'in Cumhuriyetçilerin hedefi olmasının nedenlerinden biri eşinin Virginia eyalet senatosu için yarışması ve bu süreçte Clinton çiftinin yakın müttefiki dönemin Virginia Valisi Terry McAuliffe'ten bağış alması.

Trump son aylarda Twitter'dan paylaştığı mesajlarda McCabe'i, "(Clinton Kuklalarından) bağış alan biri nasıl olur da Clinton soruşturmasını yürütür?” diye sorgulamıştı.

FBI, Clinton'un dışişleri bakanı olduğu dönemde devlet yazışmalarını özel e-posta sunucusundan yaptığı iddialarını soruşturuyordu ve soruşturmanın neticesinde Clinton'ın yargılanmasına gerek olmadığı hükmüne varmıştı.

McCabe, 2016 başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği iddialarıyla ilgili soruşturmayı yürüten eski FBI Başkanı James Comey'nin geçen Mayıs'ta Başkan Trump tarafından kovulmasının ardından kısa süreliğine FBI başkanlığını vekaleten yürütmüştü.

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