FBI duyurdu: ABD'yi kana bulayacaktı, yakalandı

FBI, Pennsylvania eyaletinin Philadelphia şehrinde 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında bombalı saldırı düzenlemeyi planlayan bir El Kaide militanının yakalandığını açıkladı. 48 yaşındaki Demetrius Pitts adlı teröristin saldırıyı düzenlemekteki amacının terör örgütü El Kaide’ye olan bağlılığını göstermek olduğu ifade edildi. Pitts’in 20 yıl hapis cezası ile yargılanması bekleniyor.
4 Temmuz Bağımsızlık Günü sebebi ile ABD’nin çeşitli yerlerinde düzenlenecek törenler ve etkinlikler için üst düzey güvenlik önlemleri alınıyor.
(İHA)
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