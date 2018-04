FBI Trump’ın Avukatının Ofisine Baskın Düzenledi

New York Times gazetesi, Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) Başkan Donald Trump’ın kişisel avukatı Michael Cohen’in ofisi ve evine baskın düzenlediğini bildirdi.

Cohen, Trump’la 2000’lerin ortalarında cinsel ilişkiye girdiğini ve bu konuda sessiz kalması için 2016 seçimlerinden önce kendisine para ödendiğini iddia eden bir porno yıldızıyla ilgili tartışmaların merkezindeydi.

Cohen’in avukatı Stephen Ryan, New York Times’a, New York-Manhattan’daki ofise baskını ve belirli “iletişim” belgelerine el konulduğunu doğruladı. Ryan, “Federal savcılarca tarafıma, New York’taki eylemin kısmen Özel Savcı Robert Mueller’in ofisinin tavsiyesi sonucu olduğu yönünde bilgi verildi” dedi.

Federal yetkililerin, Cohen’in ofisine mahkemenin yetki verdiği arama belgeleriyle girdiği belirtildi. Aramanın, New York Güney Bölgesi Savcısı tarafından yürütüldüğü kaydedildi.

Ryan, baskında yetkililerin “koruma altındaki avukat-müvekkil iletişimi” belgelerine el koyduğunu söyledi ancak içerikle ilgili ayrıntı vermedi. Ryan, arama emrinin kullanımının “tamamen uygunsuz ve gereksiz” olduğunu savundu.