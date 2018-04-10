FBI Trump'ın avukatının ofisini bastı

Baskında, Trump'la ilişki yaşadığını iddia eden porno yıldızı Stormy Daniels'a ödenen paraya dair belgelere de ulaşıldığı bildirildi.ABD'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkan Donald Trump'ın özel avukatı Michael Cohen'in New York'taki ofisini bastı. Baskında çok sayıda dokümana el kondu. Trump, FBI operasyonunu "Amerika'ya yapılmış bir saldırı" olarak niteledi ve soruşturma makamlarını siyasi saik ile davranmakla suçladı.

Cohen'in avukatı Stephen Ryan arama operasyonunun, Rusya'nın 2016 yılındaki ABD Başkanlık seçimine olası müdahalesini ve Trump'ın ekibiyle Moskova arasındaki temasları soruşturan özel savcı Robert Mueller'in tavsiyesi üzerine yapıldığını açıkladı. Ofiste yapılan aramanın doğrudan Rusya temaslarıyla bağlantılı olup olmadığı açıklık kazanmadı.

Özel savcı Mueller ve ekibini "cadı avı" başlatmakla suçlayan Trump "yargının ABD'nin değerlerine saldırdığını" ve soruşturma makamının "ön yargılı Demokratlardan oluştuğunu" söyledi.

New York Times gazetesi savcılık tarafından çıkarılan arama emrinin tek bir konuyla sınırlı olmayıp, porno yıldızı Stormy Daniels ilişkisini de kapsadığını yazdı. Haberde, 2006 yılında Trump ile birlikte olduğunu ancak bu ilişki hakkında konuşmaması için para aldığını söyleyen Daniels'e ödeme yapıldığına dair belgelerin ele geçirildiğine de yer verildi.