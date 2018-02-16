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FBI'ı Florida saldırganı hakkında uyarmışlardı

16.02.2018 06:56 | Son Güncelleme

ABD Federal Soruşturma Bürosu, Çarşamba günü Florida'daki bir okulda gerçekleşen ve 17 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyı gerçekleştiren 19 yaşındaki Nikolas Cruz hakkında gelen ihbara rağmen saldırganın engellenememesi üzerine bir inceleme başlattığını duyurdu.

FBI'ı Florida saldırganı hakkında uyarmışlardı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Çarşamba günü Florida'daki bir okulda gerçekleşen ve 17 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyı gerçekleştiren 19 yaşındaki Nikolas Cruz hakkında gelen ihbara rağmen saldırganın engellenememesi üzerine bir inceleme başlattığını duyurdu.

ABD'de 2012'den beri gerçekleşen en ölümcül okul baskınını gerçekleştiren Cruz'un bir YouTube videosu altına "profesyonel bir okul katliamcısı olacağım" yorumu yazdığı belirtiliyor.

FBI daha önce Cruz'la ilgili kendilerine ihbar geldiğini doğrulamıştı.

ABD basınına göre saldırıya uğrayan okuldaki öğretmenler de Cruz'un okula sırt çantasıyla girmesine izin vermemeleri konusunda uyarıldıklarını söylemişti.

FBI, YouTube videosu altına bırakılan yorumu incelediklerini fakat bunu kimin yaptığını tespit edemediklerini açıkladı.

Saldırıda yaralanan 14 kişiden üçünün hayati tehlikesi devam ediyor.

YouTube kullanıcısı Ben Bennight, videonun altındaki yorumu gördükten sonra FBI'ı arayarak bilgi verdiğini 20 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

Curz'un okuldan neden atıldığı ise netlik kazanmış değil.

Dönem arkadaşları sırt çantasında mermiler bulunduğu için atıldığını söylese de yerel polis Cruz'un bir saldırı gerçekleştirme potansiyeli olduğuna dair bilgileri olmadığını söylüyor.

Saldırıda ölen öğrencilerin yaşı 14 ile 18 arasında değişiyor.

Chris Hixon ve Scott Beigel adlı iki öğretmenin de öğrencilerini korumak isterken kurşunlara hedef olarak hayatlarını kaybettikleri belirtiliyor.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
kanınızda boğulucaksınız tüm dünyanın ahını alarak daha beter olucaksınız amerika ne kadar kötü şeyler yaşasada hiç üzülmem onları çocukları çocukta ortadoğuda ölen afganistanda ölen çocuk değilmi daha beter olun...
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