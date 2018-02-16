FBI'ı Florida saldırganı hakkında uyarmışlardı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Çarşamba günü Florida'daki bir okulda gerçekleşen ve 17 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyı gerçekleştiren 19 yaşındaki Nikolas Cruz hakkında gelen ihbara rağmen saldırganın engellenememesi üzerine bir inceleme başlattığını duyurdu.

ABD'de 2012'den beri gerçekleşen en ölümcül okul baskınını gerçekleştiren Cruz'un bir YouTube videosu altına "profesyonel bir okul katliamcısı olacağım" yorumu yazdığı belirtiliyor.

FBI daha önce Cruz'la ilgili kendilerine ihbar geldiğini doğrulamıştı.

ABD basınına göre saldırıya uğrayan okuldaki öğretmenler de Cruz'un okula sırt çantasıyla girmesine izin vermemeleri konusunda uyarıldıklarını söylemişti.

FBI, YouTube videosu altına bırakılan yorumu incelediklerini fakat bunu kimin yaptığını tespit edemediklerini açıkladı.

Saldırıda yaralanan 14 kişiden üçünün hayati tehlikesi devam ediyor.

YouTube kullanıcısı Ben Bennight, videonun altındaki yorumu gördükten sonra FBI'ı arayarak bilgi verdiğini 20 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurmuştu.