FBI'ın Rusya-Trump soruşturmasında ilerleme

Soruşturma ile bağlantılı ilk davadan da karar çıktı.ABD'de 2016 yılında gerçekleşen seçimlere Rusya’nın müdahalesini araştıran özel yetkili savcı Robert Mueller'in ABD Başkanı Donald Trump'ı soruşturmaya devam ettiği, ancak Trump'ın suçlu olarak değerlendirilmediği aktarıldı.

ABD’de yayınlanan Washington Post gazetesinin haberine göre Mueller, Mart ayının başında Trump'ın avukatlarıyla görüştü ve soruşturma kapsamında ABD başkanının suçlu olarak değerlendirilmediğini belirtti. Ancak Mueller, Trump’ın Rusya’nın ABD seçimlerine müdahil olma soruşturması kapsamında incelenmeye devam edildiğini de ekledi. Gazete haberini ismini vermek istemeyen ve soruşturma ile yakından ilgili olan üç kişiye dayandırdı.

Haberde ayrıca Mueller'in Trump’ın avukatlarına Başkan'ın davranışları ve adaleti engelleme iddiaları üzerine bir rapor hazırladığını söylediği de aktarıldı.

Habere göre Mueller, soruşturma kapsamında Trump ile görüşülmesi gerektiğini tekrarladı. Mueller, bunun hem Başkan'ın soruşturmayı engelleme niyetinin olup olmadığını ortaya çıkarmak hem de soruşturmanın Trump ile ilgili kısmını kapatabilmek için gerekli olduğunu söyledi.