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Fed Faiz Arttırdı

21.03.2018 22:28 | Son Güncelleme

ABD Merkez Bankası, piyasa beklentilerine uydu ve faizlerde 25 baz puan artışa gitti. Fed, 2018'de iki, 2019’da da üç faiz artışının sinyalini verdi

Fed Faiz Arttırdı

ABD Merkez Bankası, piyasa beklentilerine uydu ve faizlerde 25 baz puan artışa gitti. Karar 8'e karşı 0 oyla alındı.

Dünden bu yana süren Fed toplantısından faiz artışı çıktı. ABD Merkez Bankası, 25 baz puanlık faiz artışı yaptığını açıkladı. Fed, 2018'de iki, 2019’da da üç faiz artışının sinyalini verdi. Bankanın 1,50-1,75 bandına çektiği faiz oranı, ABD’deki vergi kesintilerinin ve hükümet harcamalarının ekonomiyi canlandıracağına ve daha agresif kemer sıkma politikalarına gidileceğine olan inancın göstergesi kabul ediliyor.

Fed’in yeni başkanı Jerome Powell’ın liderliğinde ilk toplantısını yapan Fed, ekonominin ivme kazandığını ve yıllardır yüzde 2 hedefinin altında olan enflasyonun artık yükselmesi gerektiğini açıkladı.

Açıklamada, “Önümüzdeki aylarla ilgili ekonomik öngörü güçlendi. Enflasyonun da artması ve Fed’in hedefleri doğrultusunda istikrar kazanmasını bekliyoruz” dendi.

Fed, 31 Ocak 2018'de faizlerde değişikliğe gitmemişti 1,25-1,50 bandında bırakmıştı. Jerome Powell görevi Şubat ayında, Fed’in ilk kadın başkanı Janet Yellen’dan devralmıştı.

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