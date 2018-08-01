Fed Faiz Oranlarını Sabit Tuttu

ABD Merkez Bankası (Fed), faiz oranlarını sabit tutu, ancak ekonomiyi güçlü olarak değerlendirdi ve bankanın Eylül ayında borçlanma maliyetlerini arttırma kararının arkasında olacağının sinyalini verdi.
Fed, ekonomik büyümenin güçlü olduğunu ve enflasyon yüzde 2 hedefine yakın seyrederken iş piyasasının da güçlenmeye devam ettiğini kaydetti.
Fed kredi faiz oranını yüzde 1,75 ila 2,00 arasında tutu.
Fed’in bu toplantıda faiz artışına gitmemesi beklenen bir durumdu. Yatırımcılar Eylül ve Aralık aylarında yapılması planlanan iki ayrı faiz artışı bekliyor.
Fed’in kararı beklentinin dışına çıkmadığı için piyasalarda büyük bir etki yaratmadı.
Son olarak Başkan Donald Trump, Beyaz Saray’ın para politikalarında bağımsız olan Merkez Bankası’na müdahale etmeme geleneğini bozarak Fed’in faiz arttırımından hoşnut olmadığını söylemişti.
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