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Federal Yargıçtan 'DACA'cıları Memnun Edecek Karar

25.04.2018 17:37 | Son Güncelleme

DACA programı çerçevesinde Amerika’ya çocukken aileleriyle birlikte yasadışı olarak gelen genç göçmenler için federal yargıçtan iyi haber geldi. Yargıç Trump yönetiminin 700 bin kayıtsız genci sınırdışı edilmekten koruyan programı yürürlükte tutması gerektiği yönünde karar aldı

Federal Yargıçtan 'DACA'cıları Memnun Edecek Karar

DACA programı çerçevesinde Amerika’ya çocukken aileleriyle birlikte yasadışı olarak gelen genç göçmenler için federal yargıçtan iyi haber geldi.

Yargıç Trump yönetiminin 700 bin kayıtsız genci sınırdışı edilmekten koruyan programı yürürlükte tutması gerektiği yönünde karar aldı.

Yargıç John Bates, İç Güvenlik Bakanlığı’na DACA programına yeni başvuruları kabul etmesi emrini de verdi.

2012’de Obama döneminde kabul edilen DACA programı küçük yaşta Amerika’ya gelen kayıtsız göçmenlerin önemli bir suç işlemedikleri ve liseye yazıldıkları ya da lise mezunu oldukları sürece ülkede kalabilmelerine olanak veriyor. Programın her iki yılda bir uzatılması gerekiyor.

İç Güvenlik Bakanlığı 2017’de programı sonlandırmış, buna gerekçe olarak da yasal yetersizliği göstermişti.

Trump Kongre üyelerine Mart ayına kadar DACA’yı düzeltmeleri için süre vermişti. Ancak Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Kongre harekete geçmemişti. Bazı diğer federal yargıçlar da DACA’nın devam etmesi yönünde karar almıştı.

Hakim Bates kararında İç Güvenlik Bakanlığı’nın DACA kararını keyfi olarak niteledi ve programın kanunsuz olduğu yönündeki bakanlık kararının yeterince izah edilmediğini kaydetti.

Hakim, İç Güvenlik Bakanlığı’na daha iyi bir izahat yapması için 90 günlük süre verdi.

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